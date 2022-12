Ist die 1000-Tonnen-Eiche ein Fall für „Wetten, dass..?“

Gütersloh (mdel) - Die spannende Frage lautet: Kann eine alte Roteiche mit einem Stammumfang von 4,5 Metern und einem Kronenumfang von 22 bis 25 Metern umgepflanzt werden, ohne dass sie dauerhaft Schaden nimmt? Aufgebracht hat diese Frage am Dienstag die BfGT-Fraktion.

Der Baum, wahrscheinlich mehrere hundert Jahre alt, steht einer Investorengemeinschaft im Weg. Die Unternehmen Hagedorn und Bremer AG würden auf der Gewerbefläche Bartels Feld A gerne eine 10.000 Quadratmeter große Halle bauen, müssten jedoch auf 1550 Quadratmeter verzichten, wenn die Eiche stehen bleibt – so wie es der Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien bereits im September beschlossen hatte.

„Der Erhalt des Baumes ist weiterhin unser oberstes Ziel“, sagte Andreas Müller (BfGT). Um den Investoren entgegen zu kommen, könne als extremste Maßnahme überlegt werden, ob der Baum nicht auch versetzt werden könne. Voraussetzung sei, dass ein Gutachter Aussagen zum Zustand des Baums und Bodenraums treffe. Es gehe nicht um den Abtransport des Baums, sondern um das Versetzen um eine Kranlänge.

„Hagedorn wäre jemand, der so etwas leisten könnte“, meinte Müller, der im Vorfeld ein Video an die Ratsfraktionen versandt hatte, in dem eine Großbaumverpflanzung veranschaulicht wird. In einem Gespräch mit Bürgermeister Norbert Morkes habe das Unternehmen durchblicken lassen, sich mit dieser Thematik zumindest auseinandersetzen zu wollen. Die Dimension eines solchen Projektes weckte im Ausschuss Zweifel.

Die Beigeordnete Nina Herrling hatte mit dem Fachbereich Grünflächen gesprochen. Dessen Einschätzung: Die Verpflanzung eines so großen Baumes sei schwierig, wenn nicht sogar ausgeschlossen.

Für Detlev Kahmen wäre die Verpflanzung eine Weltsensation, mit der man sich bei „Wetten, dass...? bewerben könnte. Frei nach dem Motto „Wetten, dass wir es schaffen, einen 1000-Tonnen-Baum zu verpflanzen, ohne dass er nach fünf Jahren eingeht?“. Ebenso stellte Kahmen die Frage nach der Sinnhaftigkeit. „Wie viel Bäume könnte man für das Geld pflanzen, das für so eine Aktion aufgewendet wird?“

Der Ausschuss vertagte das Thema in die Januar-Sitzung. Bis dahin soll Nina Herrling in Gesprächen mit der Firma Hagedorn ausloten, ob sie die Idee weiterverfolgen will und im Idealfall auch ein Gutachten zum Zustand des Baums vorlegen.