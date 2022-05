Jugendliche in Gütersloh auf Beutezug erwischt

Die Polizei hat drei Jugendliche ermittelt, die am frühen Samstag in Spexard auf Beutezug gegangen sein sollen. Sie wurden den Entern übergeben.

Gütersloh (gl) - Mehrere Zeugen hatten gegen 3.50 Uhr rund um die Max-Planck Straße umherstreunende Jugendliche gemeldet, die mit Taschenlampen unterwegs waren und an Schuppen, Gartenhäusern und Autos rüttelten. Am Keplerweg wurde ein offensichtlich durchsuchter Peugeot mit offenstehenden Türen gefunden.

An Erziehungsberechtigte übergeben

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen laut Polizeibericht erfolgreich. In der nahen Umgebung trafen Polizisten zwei 14- und 17-jährige Jugendliche an, die zur Beschreibung der Zeugen passten. Die jungen Männer wurden auf die Wache gefahren. Dort übergab man sie an ihre Erziehungsberechtigten. Der dritte junge Mann wurde später ermittelt.

Es wurden auch noch weitere durchsuchte Fahrzeuge gefunden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die drei Verdächtigen ein. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.