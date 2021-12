Jugendliche verprügeln 13-Jährigen in Friedrichsdorf

Gütersloh (gl) - Eine Gruppe von Jugendlichen soll am Dienstagabend an der Brackweder Straße in Friedrichsdorf einen 13-jährigen Jungen angegriffen und verprügelt haben. Der Junge war an der Straße unterwegs, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von etwa vier Jugendlichen und/oder Kindern angegriffen wurde. Außer Schlägen und Tritten sollen sie auch Pfefferspray benutzt haben. Nach kurzer Zeit rannten die Angreifer davon.

Der 13-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Polizei, die gegen 20.10 informiert worden war, leitete ein Strafverfahren ein. Sie sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.