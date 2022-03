Kammermusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert

Das Ensemble „Concerto Westfalica“ kommt am 26. März nach Gütersloh. Mit dabei: der Schlagzeuger Stefan Weinzierl.

Gütersloh (gl) - Zum Konzert des Ensembles „Concerto Westfalica“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh für Samstag, 26. März, in die Martin-Luther-Kirche ein. Unter dem Motto „fusion:baroque“ nimmt das Kammermusik-Ensemble mit Singstimme, Barocktrompete, Barockposaunen und Orgel an diesem Abend das Publikum mit auf eine musikalische Reise, heißt es in der Ankündigung.

Es erklingen unter anderem Werke von Johann Christoph Wagenseil, Heinrich Ignaz Biber und Domenico Scarlatti, gesungen und gespielt von Sandra Marks (Mezzosopran), Daniel Reichert (Barocktrompete und Barockposaune), Christoph Leo (Barockposaune) und Simon Reichert (Orgel).

Besonderer Gast ist Schlagzeuger, Percussionist und Klangkünstler Stefan Weinzierl aus Hamburg. Das Ensemble vereine kammermusikalisch ausgezeichnete und international agierende professionelle Musiker und Musikerinnen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Außer der hohen Affinität zur historischen Aufführungspraxis barocker Musik verbinde die Musiker eine weitere Gemeinsamkeit: Alle seien der Stadt Gütersloh durch Herkunft oder Zuzug eng verbunden.

Das Ensemble „Concerto Westfalica“ wurde 2018 gegründet, mit der Idee, selten gehörte kammermusikalische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts für Solostimme, barocke Blechblasinstrumente Orchester beziehungsweise Orgel aufzuführen oder für das Ensemble neu zu arrangieren.

An diesen Stellen gibt es Eintrittskarten

Eintrittskarten sind ab sofort bei Gütersloh Marketing im Vorverkauf für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) sowie am 26. März an der Abendkasse erhältlich. Für das Konzert in der Martin-Luther-Kirchen gelten die Coronaschutzregeln und Maskenpflicht.