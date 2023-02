Karsten Stüber als  Diakonie-Vorstand eingeführt

Gütersloh (gl) - In einem feierlichen Gottesdienst wurde der neue Vorstand und Geschäftsführer Karsten Stüber am Freitag ins Amt eingeführt und sein Vorgänger Björn Neßler verabschiedet. Neßler war bereits zum 1. Februar als Vorstand zur Bergischen Diakonie nach Wülfrath gewechselt.

Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises, Pfarrer Frank Schneider, hielt als Verwaltungsratsvorsitzender die Andacht in der Matthäuskirche. Beim Empfang feierten rund 90 Gäste Willkommen und Abschied zugleich.

„Wunderbare Jahre“

Dem Dank des Superintendeten an Neßler schloss sich auch Ilka Mähler an, die als Vorstand des DRK-Kreisverbands Gütersloh derzeit den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände innehat. „Mit seiner Stimme und manchmal auch mit einer spitzen Feder hat er sich immer dann zu Wort gemeldet, wenn es darum ging, die Interessen sozial benachteiligter Mitmenschen zu vertreten.“ Und die beiden Hauptpersonen des Nachmittags? Am Ende saß dann doch wohl ein Kloß im Hals. „Ich blicke auf wunderbare Jahre mit tollen Kolleginnen und Kollegen zurück“, sagte Björn Neßler.

Zwei Ämter an den Thüringer

Der 46-Jährige war 2011 als Vorstand zur Diakonie Gütersloh gekommen. 2019 folgte dann der Zusammenschluss mit dem Diakonieverband Brackwede, dessen Geschäftsführung er ebenfalls übernahm. Beide Ämter sind nun an Karsten Stüber übergegangen. In Gütersloh gestartet, war der 42-jährige Thüringer schon zum Jahreswechsel. Auf die Frage, was ihn in unsere Region verschlagen hat, hat er direkt eine Antwort parat: „Ich habe den Verbund der Diakonie Gütersloh als sehr innovativ wahrgenommen – und genau einen solchen Träger habe ich mir bewusst gesucht.“