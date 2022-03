Katze auf ihrer Tour in Gütersloh angeschossen

Ein Tierquäler hat in Gütersloh offenbar eine Katze angeschossen. Das Tier kam mit einem Geschoss im Hinterlauf nach Hause.

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie eine Katze in Gütersloh angeschossen wurde.

Gütersloh (gl). Ein Katze ist am Sonntagmittag offenbar angeschossen worden. Nach Angaben der Polizei war das Tier in der Zeit zwischen 11 und 13.30 Uhr im Bereich rund um die Luisenstraße unterwegs. Als die Katze zum Haus ihrer Besitzerin zurückkehrte, stellte die Frau fest, dass das Tier am Hinterbein verletzt war – offenbar durch ein Geschoss. Die Katze wurde tierärztlich versorgt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Gütersloh unter 05241/ 8690 entgegen.