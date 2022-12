Kein Photovoltaik auf Landebahn: Politik  enttäuscht

Gütersloh (mdel) - Der Forderung nach Photovoltaikanlagen (PV) auf der Landebahn des früheren Flughafens hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) einen Riegel vorgeschoben. Die Gütersloher Politik reagierte enttäuscht auf die Absage, will jedoch nicht aufgeben. „Wir sollten alle anzapfen, die uns in Berlin und Düsseldorf wohlgesonnen sind“, sagt Detlev Kahmen (CDU).

Prüfauftrag beschlossen

Auf Antrag von CDU, SPD und Grünen hatte der Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien Ende September einen Prüfauftrag beschlossen. Demnach sollte die Stadtverwaltung in Gesprächen mit der Bima die Genehmigungsfähigkeit von Photovoltaikanlagen auf den versiegelten Flächen (Landebahn) des früheren Flughafens ausloten. Ebenso sollte geprüft werden, ob im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans zur Anpassung an den neuen Regionalplan die Ausweisung von Windvorrangflächen oder von Einzelstandorten für Windkraftanlagen möglich ist.

Ein Gespräch hierzu mit Vertretern des Kreises und der Bima (Sparten Bundesforst und Portfoliomanagement) fand am 23. November statt. Das Ergebnis ist aus Sicht der Stadt Gütersloh ernüchternd. Aufgrund der Ausweisung als Nationales Naturerbe (NNE) und Naturschutzgebiet besteht derzeit keine Grundlage, um die Landebahn als Photovoltaikstandort zu nutzen.

Freiflächen-PV ausgeschlossen

„Dem Naturerbe kommt ein hoher Schutzzweck zu“, sagte Stadtplanerin Inga Linzel im Ausschuss, „Freiflächen-PV ist deshalb ausgeschlossen worden.“ In der Vergangenheit habe es bereits Anfragen für ähnliche NNE-Standorte an das Bundesumwelt- und Bundesfinanzministerium gegeben. Auch diese seien negativ beschieden worden.

„Das ist schon sehr traurig. Es kocht in einem, wenn man so etwas hört. Überall heißt es, es wird zu wenig Strom erzeugt. Wenn nicht dort, wo dann? Wir müssen weiter an dem Thema arbeiten“, forderte Detlev Kahmen.

„Bima nicht sehr flexibel“

Birgit Niemann-Hollatz (Grüne) äußerte sich ebenfalls enttäuscht. Wenn es darum gehe, Änderungen auf Bundesebene anzustoßen, „dann wollen wir das tun“. Derzeit sei beim Gesetzgeber sehr viel in Bewegung. Es gehe gar nicht darum, die erneuerbaren Energien gegen den Naturschutz auszuspielen. Bei der Landebahn handele es sich um eine vorbelastete Fläche, bei der eine Entsiegelung gar keinen Sinn mache, weil dadurch Altlasten freigesetzt würden. „Es tut mir weh, wenn ich diese brachliegende Fläche sehe“, sagte Birgit Niemann-Hollatz.

„Die Bima scheint nicht sonderlich flexibel zu sein. Das ist eine Behörde“, kritisierte Dr. Thomas Krümpelmann (SPD). Die städtische Beigeordnete Nina Herrling erläuterte, dass es gar nicht zu einer Entsieglung der Fläche kommen müsse. Die Landesbahn könne auch mit Sand bedeckt werden, damit dort Gräser wachsen.

Wertvolle Fläche für den Bund

Für den Bund sei die Fläche sehr wertvoll, da er sie als Kompensationsfläche für andere Projekte nutzen könne. Letztlich müssten das Bundesumwelt- und das Bundesfinanzministerium überzeugt werden, um erneuerbare Energien auf den Flächen zu ermöglichen. „Dieses Brett aufzubohren, ist eine große Aufgabe“, sagte Herrling.

Im Ausschuss kam die Frage auf, ob sich andere Flächen auf dem Flughafen-Gelände für eine temporäre Nutzung von PV-Anlagen anböten. Doch auch das ist einfacher gesagt als getan. „Wenn Nutzungen für die Flächen vorliegen, kann sie uns die Bima nicht mehr zum Kauf anbieten“, sagte die Beigeordnete Nina Herrling im Ausschuss.