Kinder erproben sich in Gütersloh am Bagger

Premiere: Der elfjährige Luis hat beim Backstage-Tag der Hagedorn-Unternehmensgruppe in Gütersloh mit einem Mini-Bagger Sand in eine Mulde geschüttet.

Gütersloh (gl) - Zwei Tonnen wiegt der Minibagger, den der elfjährige Luis aus Gütersloh steuert und mit dem er nach und nach Sand in eine Mulde kippt. Zum ersten Mal bedient Luis einen solchen Bagger. Möglich geworden ist diese Premiere beim ersten Backstage-Tag der Hagedorn-Unternehmensgruppe aus Gütersloh.

Einblick in die Welt der Bagger und Baustellen

25 Kinder und Jugendliche blickten hinter die Kulissen des größten Abbruchunternehmens Deutschlands und erhielten einen Einblick in die Welt der Bagger und Baustellen, berichtet Hagedorn in einer Mitteilung.

Vier Stationen seien demnach angeboten worden: Unter der Anleitung von Trainer Heiko Fink entdeckten die Kinder und Jugendlichen Europas einzigartigen Baggersimulator. „Wie in der Luft- und Raumfahrt konnten die Teilnehmer mithilfe von Virtual Reality praxisnah ihre Fähigkeiten schulen“, heißt es.

Eine gute Mischung aus Praxis und Theorie

So wurden Baustellen-Einsätze mit schwerem Gerät in einer simulierten Realität abgebildet, so dass Extremsituationen in einem gefahrlosen Raum erlebbar wurden. Auf einen echten Bagger ging es beim sogenannten Playground. Mit einem Mini-Bagger und einem Experten an der Seite durfte jeder Teilnehmer versuchen, die Maschine zu bedienen und Sand in eine Mulde zu kippen.

Theoretischer wurde es beim Quiz. Wie schwer ist eigentlich der größte Bagger im Hagedorn-Maschinenpark? Welche Farbe haben Bagger und Radlader? Wie viele weibliche Auszubildende arbeiten draußen auf den Baustellen?

Weiterer Backstage-Tag in Zukunft geplant

Solche Fragen beantworteten die Kinder und Jugendlichen, ehe es zum Gelände nebenan ging: zum Gütersloher Wertstoffzentrum (GWG). Betriebsleiterin Lina Polzin erklärte dort, was mit den beim Abbruch entstehenden Abfällen passiert und dass einiges nicht nur entsorgt, sondern auch wiederverwertet wird – zum Beispiel Bauschutt, der zu Straßenbaustoffen aufbereitet wird.

Nach fünf Stunden endete der erste Backstage-Tag bei Hagedorn, der bei einigen Teilnehmern das Interesse für eine Ausbildung auf dem Bau geweckt habe. Aufgrund der Resonanz plant die Unternehmensgruppe laut Mitteilung, in Zukunft einen weiteren Backstage-Tag anzubieten.