Kinder in Gütersloh genießen den „Deutschsommer“

Das Modellprojekt „Deutschsommer“ findet erstmals in Gütersloh statt. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und Sprachförderung.

Gütersloh (gl) - Es gibt sie, die Ferien, die schlau machen. Gemeint ist der dreiwöchige „Deutschsommer“. Das von der Frankfurter Stiftung Polytechnische Gesellschaft initiierte Modellprojekt findet erstmals in Gütersloh statt.

Bei dem abwechslungsreichen Programm, bestehend aus Unterricht, Leseeinheiten, Theaterspiel und Freizeitspaß, geht es nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung, sondern vor allem darum, Drittklässlern mit erhöhtem Sprachförderbedarf bessere Deutschkenntnisse zu vermitteln. Denn beim bunten Miteinander lernen die Kinder sich und andere besser kennen, werden in ihren Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen gestärkt. Umso besser können sie dann nach dem „Deutschsommer“ in das entscheidende vierte Schuljahr starten.

„Lernen mit allen Sinnen“

„Das ist Lernen mit allen Sinnen. Dieser Dreiklang von Wortschatzübungen und Grammatik, verbunden mit effizienter Theaterpädagogik sowie viel Spiel, Spaß und Bewegung in fröhlicher Runde, ist nachweislich die effektivste Methode, um Deutschkenntnisse nachhaltig zu vertiefen“, sind sich Dr. Oliver Vorndran, Projektmanager der Reinhard-Mohn-Stiftung, und Doris Pieper, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, sicher. Überzeugt von der Frankfurter Idee, brachte Dr. Vorndran sie nach Gütersloh und fand in der Sportjugend des Kreissportbunds den passenden Veranstalter für einen „Deutschsommer“ vor Ort. Stadt und Kreisschulamt fungieren als Kooperationspartner.

Da die Bürgerstiftung Gütersloh Maßnahmen des Kreissportbunds, die der Jugendhilfe zugutekommen, ohnehin unterstützt, hat sich die Sportjugend entschlossen, diese Mittel diesmal für das neue Projekt einzusetzen. 18 Kinder aus der Gütersloher Altstadt-, Heidewald- und Blücherschule, aus Blankenhagen und Pavenstädt sowie aus der Verler Bühlbuschschule machen auf Empfehlung ihrer Lehrer bei diesem für sie kostenlosen Angebot mit.

Sprachtest am Anfang und am Ende

Sie haben eingangs einen kleinen Sprachtest absolviert, der am Ende des Projekts noch einmal wiederholt wird. „So stellen wir fest, wie sich die Kinder entwickelt haben, was sie durchs Lesen und Schreiben, beim freien Sprechen vor der Gruppe, beim Theaterspiel und auf unseren Nachmittagsausflügen sprachlich gelernt haben“, erklärt Lukas Meiertoberens als Verantwortlicher seitens des Kreissportbunds die Evaluation des Projekts.

In den ersten beiden Ferienwochen haben sich die Schüler morgens in der Gütersloher Altstadtschule getroffen und Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ kennengelernt. Lesen, lachen, verstehen und das Buch dann gemeinsam in ein Bühnenstück umsetzen – „das ist echt supercool“, bringt es der neunjährige Daniel voller Begeisterung auf den Punkt.