Kinderklinik Paderborn findet Personal durch Hilferuf

Auch die Kinderklinik in Paderborn ist derzeit am Limit. Deshalb startete man einen Aufruf. Denn Personal wird gesucht.

Derzeit sind die Kinderkliniken in Deutschland völlig überlaufen. In Paderborn hat man deshalb einen Aufruf gestartet, um ausreichend Personal zur Verfügung zu haben.

Paderborn (gl) - Am Freitag vergangener Woche hat die Kinderklinik St. Louise in Paderborn einen Hilferuf verschickt: Aufgrund der derzeitigen Krankheitswelle und des Personalmangels wurde händeringend nach medizinischen Kräften gesucht – mit Erfolg. Allein am Wochenende meldeten sich mehr als 80 Bewerber, die zumindest kurzfristig aushelfen möchten.

Kinder müssen teilweise beatmet werden

Die Kinderklinik St. Louise wird wie viele andere Krankenhäuser derzeit von einer massiven Infektionswelle mit an RSV erkrankten Kindern getroffen. Hinzu kommt der Personalnotstand in der Kinderkrankenpflege. „Viele Kinder haben aufgrund ihrer Virusinfektion einen hohen Sauerstoffbedarf, müssen teilweise beatmet werden. Wir haben es mit ernsthaft erkrankten kleinen Patienten zu tun. Gleichzeitig haben wir viel zu wenig Personal“, schildert Chefarzt Dr. Friedrich Ebinger die Lage.

„Zum bestehenden Fachkräftemangel in der Pflege kommt ein hoher und immer weiter ansteigender Krankenstand bei den Mitarbeitenden. Diejenigen, die noch gesund sind, arbeiten anhaltend an ihrer Belastungsgrenze. Wir benötigen dringend personelle Unterstützung“, schildert Pflegedienstleiterin Pia Lages die Situation.

„Hilft uns wirklich weiter“

Dieser Aufruf hat am Wochenende zu einer großen Welle der Hilfsbereitschaft geführt: „Ich habe am Wochenende über 80 E-Mails erhalten, und auch heute steht mein Telefon nicht still“, berichtete Lages am Montag. „Darunter sind auch Hilfsangebote von Menschen mit Erfahrungen im Gesundheitswesen – darüber freuen wir uns auch weiterhin. Die helfen uns wirklich weiter, auch wenn es vielleicht erstmal nur Überbrückungshilfen sind.“

Auch für die geschilderten patientenfernen Tätigkeiten habe es zahlreiche Unterstützungsangebote gegeben. Derzeit werte sie alle Emails aus und verschaffe sich einen Überblick. Auch bei all denjenigen, deren Hilfe sie nicht annehmen kann, bedankt sie sich gemeinsam mit Chefarzt PD Dr. Friedrich Ebinger: „Diese große Hilfsbereitschaft hat uns viel Mut und Zuversicht gegeben.“

Appell an die Eltern

Gleichzeitig bleibt die Lage in der Klinik angespannt. „Auch am Wochenende sind viele kranke Kinder bei uns aufgenommen worden. Die Betten von denjenigen, die entlassen werden konnten, wurden sofort mit neuen kleinen Patienten belegt.“

Zu dem hohen Patientenaufkommen auf Station kommt eine anhaltend starke Inanspruchnahme der Kinder-Notaufnahme: „Spätestens ab 21 Uhr - also mit Schließen der Bereitschaftsdienstpraxis im Medico - steigt die Patientenzahl in der Notaufnahme sprunghaft an. Die Folge sind Wartezeiten von 4 bis 6 und im Einzelfall bis zu 8 Stunden für Eltern mit Kindern, die nur leicht erkrankt sind. Eine unzumutbare Situation für alle“, schildert Oberarzt André Wilken.

Das gesamte Team appelliert an die Eltern, rechtzeitig während der Öffnungszeit der niedergelassenen Kinderärzte dort vorstellig zu werden, wenn ein Infekt behandlungspflichtig zu werden droht, und nicht auf die Abendstunden oder das Wochenende zu warten.

Gleichzeitig bittet er alle Wartenden um Geduld und Verständnis - selbst dann, wenn die Wartezeit extrem lang sein sollte. „Wir behandeln die Kinder nach dem Schweregrad ihrer Erkrankung, nicht nach der Reihenfolge des Eintreffens in der Notaufnahme“, erklärt Ebinger. Das Team sei in der Beurteilung des Gesundheitszustands der kleinen Patienten geschult. Eltern, die aufgrund des Gesundheitszustands ihres kranken Kindes die Notaufnahme ansteuern, bittet er z.B. etwas zum Vorlesen und auch ein Getränk für die Wartezeit mitzubringen.