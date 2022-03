Kirchenbank in Gütersloh bietet Platz zum Plauschen

Die Evangelische Kirchengemeinde will Entschleunigung in den Alltag bringen. Das läuft über das Projekt „Die Kirchenbank“

Gütersloh (gl) - Mit der neuen Aktion „Die Kirchenbank“ will die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh Passanten zum Platz nehmen einladen. Am Samstag, 26. März, soll das auffällig bunte Sitzmöbel um 11.30 Uhr vor der Martin-Luther-Kirche vorgestellt werden.

Bläserchor der Erlöserkirche übernimmt die musikalische Begleitung

Das Kirchenbank-Team der Projektgruppe Stadtkirchenarbeit mit Pfarrerin Wiebke Heine lädt dazu alle Interessierten ein. Musikalisch begleitet werde die Aktion vom Bläserchor der Erlöserkirche. Um 12 Uhr folge ein kurzes Ökumenisches Friedensgebet in der Martin-Luther-Kirche.

Die Kirchenbank werde von April bis September immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr vor der Martin-Luther-Kirche stehen. An ihren Farben und dem Logo „Kirche findet Stadt“ sei sie sofort zu erkennen. Es dürfe auf ihr Platz genommen werden, um sich auszuruhen und um eine kleine Pause zu machen.

„Lassen Sie sich überraschen und einladen“

Wenn bunte Sitzkissen auf der Bank liegen, freue sich jemand aus dem Kirchenbank-Team auf Menschen, die eine Pause machen – auf eine kleine Plauderei zwischendurch, auf eine Erzählung, auf eine Frage oder auf einen Ideenaustausch, über gemeinsames Nachdenken.

Die Kirchenbank hat vier Rollen, was bedeute, dass sie sich bewegen könne und auch mal an anderen Orten in Gütersloh stehen werde. „Lassen Sie sich überraschen und einladen. Lernen Sie das Kirchenbank-Team und die Kirchenbank kennen“, sagt Pfarrerin Heine.