Kirchenbänke in Gütersloh werden umgestaltet

Eine Aktion der Vesperkirche: Künstler und Jugendliche verwandeln Bänke aus der Martin-Luther-Kirche in Kunstobjekte.

Gütersloh (gh) - Auch in diesem Jahr soll eine Kunstaktion die Vesperkirche begleiten. Die Idee: Kirchenbänke sollen regendicht verpackt, künstlerisch gestaltet und draußen vor der Martin-Luther-Kirche in Gütersloh vom 30. Januar bis 13. Februar aufgestellt werden. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen setzen sieben mitwirkende Künstlerinnen und Künstler das Projekt um.

Interaktion und Begegnungen

„Dadurch finden auch schon bei der Vorbereitung Interaktion und Begegnungen statt. Ein wichtiges Ziele der Vesperkirche“, betont Miriam Köpke, Leiterin der Musikschule für den Kreis Gütersloh, die das Projekt initiiert und Künstler angefragt hat. Eigentlich sei die Hoffnung gewesen, dass die Vesperkirche in gewohnter Form in der Martin-Luther-Kirche stattfinden könne und Suppen wie auch Kaffee und Tee kostenlos ausgegeben werden könnten. Corona-bedingt werden Bänke und Stühle aber auch 2022 nach draußen verlagert.

Bänke draußen vor der Kirche

„Ich hatte die Idee, Kirchenbänke um die Kirche herum aufzustellen und diese in Kunstobjekte zu verwandeln“, erklärt Köpke, die die anderen Mitglieder im Steuerkreis der Vesperkirche direkt überzeugen konnte. Gesagt getan: Köpke aktivierte Martina Frickenstein, Melanie Körkemeier, Roman Kochanski, Karin Davids, Annette Gerke-Bischoff, Barbara Davis und Reinhard Michel, die diese Aktion künstlerisch unterstützen. Nach einem ersten Treffen im Dezember hatten die Künstler Zeit, sich Ideen für die Umgestaltung der Kirchenbänke zu machen. „Es sind ganz unterschiedliche Ideen entstanden. Ich bin ganz begeistert“, sagte Köpke bei einem Treffen mit den Künstlern vor Ort in der Martin-Luther-Kirche.

Die Bänke sollen vor der Kirche verteilt werden. Außerdem wird eine kleine Bühne aufgebaut Kunst und Sitzmöglichkeit in einem

„Ich möchte mit den Kindern zwei Bänke in Sofas umgestalten. Mit Kissen aus Schaumgummi und Wachstischtüchern“, schildert die freischaffende Gütersloher Künstlerin Martina Frickenstein. Einige der insgesamt elf Bänke – aus vieren wird eine kleine Bühne gebastelt – verbinden Kunst und Sitzmöglichkeit. „Aber auch reine Kunstobjekte sind möglich“, erklärt Miriam Köpke.

Künstler haben unterschiedliche Ideen

Annette Gerke-Bischof, Mitglied des Kunstvereins Gruppe 13, möchte Farbe ins Spiel bringen. „Die Sitzbank soll mit bedrucktem Stoff bunt und freundlich gestaltet werden und somit anziehend wirken.“ Damit die von ihr und den Jugendlichen gestaltete Bank wetterfest ist, möchte sie auf ein weißes, glitzerndes Wachstuch zurückgreifen.

Skulpturen aus Pappmaschee

Den Kindern in ihrer Projektgruppe freien Lauf lassen, möchte Barbara Davis, die für die Kreismusikschule Kunstunterricht in Herzebrock lehrt. „Dann entstehen wahnsinnig schöne Sachen. Mit Lackstift und Edding kann die Lackfolie bemalt werden.“ Die künstlerische Leiterin der Werkstatt Bleichhäuschen in Rheda-Wiedenbrück, Melanie Körkemeier, und ihr Partner, Maler Roman Kochanski, möchten auf Kirchenbänken mit den Jugendlichen Skulpturen aus Pappmaschee aufbauen und mit widerstandsfähigem Acryl bemalen.

Kirche wird zur Werkstatt

Die meisten der sieben Künstlergruppen werkeln in der Martin-Luther-Kirche. „Aus der Kirche wird dann rund um den 29. Januar eine Werkstatt gemacht“, sagt der Mitorganisator der Vesperkirche, Reinhard Michel. Er hat einen Plan vorbereitet, wie die Bänke, die kleine Bühne und das im vergangenen Jahr künstlerisch gestaltetet Suppenregal vor der Kirche aufgebaut werden können. Für die Kunstaktion hat die Vesperkirche eine Förderung beim Land beantragt, die mündliche Zusage habe man bereits.

Jugendliche können Aktion unterstützen

Schüler vom ESG, sowie der Kunstkurse der Kreismusikschule und Konfirmanden der Gemeinde helfen dabei, die Bänke mitzugestalten. Noch sind insgesamt 15 Plätze in den Gruppen von Martina Frickenstein und Annette Gerke-Bischoff frei. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 8 und 27 Jahren, die die Kunstaktion unterstützen möchten, können sich bei Miriam Köpke unter Miriam.Koepke@musikschule-guetersloh.de melden.