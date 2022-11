Kleiderschrank in Gütersloher Wohnung fängt Feuer

Die Gütersloher Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zum Müthers Kamp ausrücken. Grund war ein Kleiderschrank, der in Flammen stand.

Am Müthers Kamp in Avenwedde hat am Samstagnachmittag ein Kleiderschrank Feuer gefangen. Rund zwei dutzend Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr sowie des Löschzuges Avenwedde waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Gütersloh (ei) - Schreck am Samstagnachmittag: Plötzlich stand in einer Wohnung am Müthers Kamp in Avenwedde ein Kleiderschrank in Flammen. Die Bewohner versuchten zunächst, den Brand selber zu löschen. Das gelang nicht, so dass um 16.07 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde.

Anwohner versuchten, Brand selbst zu löschen

Zwei Kinder, die offensichtlich zu der betroffenen Wohnung im ersten Oberschoss gehören, hielten sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits vor dem Haus auf, sechs Erwachsene in der Wohnung. Sie hatten augenscheinlich unter anderem mit einem Pulverlöscher und einer Decke versucht, die Flammen zu löschen.

Die Löschversuche zeigten aber keine nachhaltige Wirkung, so dass letzte Glutnester erst durch die rund zwei dutzend Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr sowie des Löschzuges Avenwedde gelöscht werden konnten.

Straßensperrungen eingerichtet

Unter Leitung von Branddirektor Joachim Koch hatten sich zwei Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, um sich vor den giftigen Rauchgasen zu schützen. Das Sechs-Parteien-Reihenmittelhaus wurde während der Löscharbeiten komplett geräumt, die angrenzende Isselhorster Straße zwischen Nordhorner Straße und Meisenweg von Polizeibeamten komplett gesperrt.

Nachdem auch die letzten Flammen gelöscht waren, wurden zunächst der Inhalt und später auch die Holzplatten ins Freie befördert und endgültig abgelöscht.

Brandursache ist noch unklar

Eine Bewohnerin wurde vor Ort von der Besatzung des aus Verl herbeigeeilten Rettungswagen behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Nach gut einer Stunde konnten die letzten Einsatzkräfte einrücken.

Warum der Kleiderschrank in Brand geraten war, konnten die Polizeibeamten vor Ort zunächst nicht ermitteln. Nachdem die Wohnung intensiv belüftet worden war, konnten die Bewohner zurück in ihre Unterkunft.