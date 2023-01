Klinikum Gütersloh investiert in Computertomographen

Chefarzt Professor Dr. Boris Buerke und Katrin Meyer, Leitende MTRA, am neuen Computertomographen, der in Räumlichkeiten steht, die direkt an Notaufnahme und Schockraum angegliedert sind.

Gütersloh (gl) - Die Radiologie im Klinikum Gütersloh hat Anfang des Jahres einen neuen, zusätzlichen Computertomographen (CT) in Betrieb genommen. Künftig werden insbesondere Notfallpatienten sowie ambulante Patientinnen und Patienten mit dem modernen Gerät untersucht.

Wichtig, um Bilder aus dem Inneren des Körpers zu bekommen

Die Computertomographie zähle in der Medizin zu den wichtigsten Verfahren, um Bilder aus dem Inneren des menschlichen Körpers zu gewinnen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Die Schichtaufnahmen zeigten feine Unterschiede und Veränderungen an Organen, Gefäßen und Knochen und erlaubten eine genaue Diagnosestellung und Behandlung. „In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Technologie stetig weiterentwickelt und ist für die Diagnostik unverzichtbar“, betont Professor Dr. Boris Buerke, Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Magnetresonanztomographie im Klinikum. „Wir freuen uns deshalb sehr, nun auf ein zweites modernes CT zurückgreifen zu können, das unsere Arbeitsabläufe deutlich entzerrt und verbessert.“ Das neue CT steht in unmittelbarer Nähe der Notaufnahme, direkt angeschlossen an den Schockraum.

Strahlenbelastung deutlich geringer

„Diese optimale Infrastruktur kommt uns insbesondere bei Notfällen und anderen akuten Situationen, in denen eine schnelle Diagnostik gefragt ist, zugute“, so Buerke. Doch nicht nur die Arbeitsabläufe würden verbessert, auch Patientinnen und Patienten profitierten vom neuen Gerät: „Die Bildgebung erfolgt in viel kürzerer Zeit und die Strahlenbelastung ist deutlich geringer. Außerdem benötigen wir weniger Kontrastmittel“, erläutert Buerke. „Durch die verbesserte Bildqualität und die kontrastreicheren Aufnahmen lassen sich feinste Details anatomisch darstellen – eine wichtige Voraussetzung für eine sichere Diagnosestellung.“

Eine Million Euro für die Radiologie

Außer bei Notfallpatienten wird das neue CT auch bei ambulanten Patienten zum Beispiel mit Tumor- oder Lungenerkrankungen eingesetzt. Anfang 2024 wird auch das andere CT im ersten Obergeschoss des Klinikums gegen ein neues Gerät ausgetauscht. Die Modernisierung des MRT soll 2025 folgen. Insgesamt investiert das Klinikum etwa eine Million Euro in die Radiologie, inklusive Baukosten für die neuen Räume an der Zentralen Notaufnahme.