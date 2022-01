Konzertfotos in der Gütersloher Stadthalle zu sehen

Ab sofort in der Galerie im Forum der Gütersloher Stadthalle: die Ausstellung „Don’t forget to rock‘n’roll“

Gütersloh (gl) - Lichtbildner trifft Klangbildner: Der Gütersloher Fotograf Meinolf Reimering präsentiert ab Mittwoch, 26. Januar, eine Auswahl seiner besten Konzertfotos in der Galerie im Forum der Stadthalle. Die Ausstellung des 59-jährigen Spexarders trägt den Titel „Don’t forget to rock‘n’roll“ – inspiriert von einem Ausspruch der Hamburger Musikerin Vanja Sky. Der Eintritt ist frei.

Bekannt wie ein bunter Hund in der norddeutschen Band-Szene

„Ich sollte immer schön locker bleiben, egal was im Leben so passiert, meinte Vanja damit zu mir am Rande eines Konzerts. Ein Satz, der mir seitdem im Kopf geblieben ist“, berichtet Reimering, der laut Mitteilung in der norddeutschen Band-Szene für seine prägnanten Bühnenfotos bekannt sei wie ein bunter Hund.

Der 59-Jährige liebe Rock‘n’roll, Jazz, Blues und Soul – und die Konzertfotografie. Um diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden, begleite der gelernte Maschinenschlosser mit seiner Kamera regionale Musikgruppen wie Wellbad, Henrik Freischlader, Abi Wallenstein und Richie Arndt bei ihren Auftritten.

Verwendung des Blitzlichts ist tabu

Normalerweise störe das Klicken der Kameras die Künstler auf der Bühne. Völlig tabu sei es auch, einen Blitz zu benutzen. Oft dürfe nur während der ersten drei Lieder fotografiert werden. Der Fotograf müsse mit dem vorhandenen Bühnenlicht auskommen und sein Handwerk beherrschen. Auch Schärfe und Belichtung müssen sitzen.

Meinolf Reimering beherrsche das in Perfektion, heißt es in der Mitteilung weiter. Deshalb fühlten sich die Musiker durch ihn nicht gestört. Im Gegenteil: Sie luden ihn sogar ein, damit er mit seinem Gespür für den Augenblick einzigartige Fotos von ihnen schieße.

30 großformatige Fotos werden gezeigt

In der Ausstellung im Forum der Stadthalle wird Reimering etwa 30 großformatige Fotos präsentieren. „Ich zeige die Bilder bewusst nicht hinter Glas. So können die Drucke ihre haptische Wirkung am besten entfalten“, erläutert der Fotograf. Die meisten seiner Bilder sind klassisch in schwarz-weiß gehalten.

Bei der Vernissage am Dienstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, soll es rockig zugehen: Richie Arndt, der auf Fotos der Ausstellung zu sehen ist, wird mit seiner Band im Forum der Stadthalle, Friedrichstraße 10, aufspielen. Für die Teilnahme sind ein 2Gplus-Nachweis und eine Anmeldung per E-Mail an stefan.huebner@guetersloh.de erforderlich.

Erlös geht an den Tierschutzverein

Die Ausstellung kann bis Mitte April während der Öffnungszeiten (montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr) sowie zu Veranstaltungen in der Stadthalle besucht werden. Dabei ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung zu beachten.

Die Konzertfotografien sind für 195 Euro pro Foto erhältlich. Den Erlös spendet Meinolf Reimering an den Tierschutzverein Gütersloh und Umgebung.