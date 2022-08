Korczak-Gesamtschule: Petition gegen Raumnot überreicht

Zu wenig Räume in der Janusz-Korczak-Gesamtschule: Dieser Missstand wird seit Jahren bemängelt. Nun wurde eine Petition überreicht.

Treffen an Ort und Stelle: (v. l.) Esther Schmiegelt (stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende), Torsten Flöttmann (Schulpflegschaftsvorsitzender), Janka Fedeler (stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende) sowie Bürgermeister Norbert Morkes und der Erste Beigeordnete Henning Matthes.

Gütersloh (gl/rebo) - Seit Jahren wird über die Raumnot an der Janusz-Korczak-Gesamtschule gesprochen. Der Platz zum Lernen ist beengt, es fehlen zusätzliche Räume. Um noch einmal auf die Situation aufmerksam zu machen, hat die Schulpflegschaft im Internet eine Petition gestartet.

2241 Menschen unterzeichneten die Forderung, die Schule endlich zu erweitern. Am Donnerstag wurde die Petition an Bürgermeister Norbert Morkes und an den Schuldezernenten Henning Matthes überreicht.

Ausbau gefordert

Viele Betroffene hätten auf der Internetplattform in den Kommentaren über die teils gravierenden Einschränkungen im Schulalltag berichtet, erklärt die Schulpflegschaft in einer Mitteilung. Die Unterzeichner stellten eindringlich die Notwendigkeit für einen weiteren Ausbau der Schule dar. Besonders betont werde dabei die Diskrepanz zwischen der ursprünglich nur zweizügig geplanten Oberstufe und der dort seit Jahren vorhandenen Vier- und Fünf-Zügigkeit.

Mit der Petition überreichten Esther Schmiegelt, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende, und Torsten Flöttmann, Schulpflegschaftsvorsitzender, auch die Briefe zahlreicher Schülerinnen und Schüler sowie des ehemaligen Schulleiters, Christian Ladleif. Sie alle bitten den Bürgermeister nachdrücklich darum, sich für eine Verbesserung der Bedingungen an ihrer Schule, der JKG, einzusetzen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Rundgang mit Bürgermeister

Im Anschluss an die Übergabe führten Schulleiterin Heidrun Elbracht und der stellvertretende Schulleiter Christoph Steibelmüller die Gruppe durch die Gebäude. Der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete verschafften sich während des Rundgangs einen Eindruck von der Situation im Schulalltag. Bereits im Vorfeld des Termins gab es zwei Gespräche des Fachbereichs Schule mit der Schulleitung und ein erstes Gespräch zwischen Vertretern und Vertreterinnen des Fachbereichs Schule, der Schulleitung und der Schulpflegschaft, um die aktuelle Situation aufzunehmen und zu bewerten.

Henning Matthes habe erklärt, es sei wichtig, gemeinsam mit der Schulgemeinde den Bedarf so konkret wie möglich zu beschreiben. Es sei unstrittig, dass zusätzliche Räume benötigt würden. Es müsse aber geklärt werden, für welche Zwecke sie eingesetzt werden sollen. Bürgermeister Morkes habe betont, das Problem werde ernst genommen und solle gemeinsam mit der Schule gelöst werden.

Für die Schulgemeinschaft sei es jetzt entscheidend, dass Lösungsmöglichkeiten kurzfristig ermittelt und umgesetzt würden, betont die Schulpflegschaft abschließend.