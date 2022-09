Kostenexplosion: Gütersloher Krankenhäuser schlagen Alarm

Krankenhäuser nutzen eine Vielzahl von medizinischen Geräten und haben einen extrem hohen Energiebedarf. Im Klinikum Gütersloh sind die Kosten für Strom und Gas in diesem Jahr um mehr als eine Million Euro angestiegen.

Gütersloh (gl/mdel) - Drastisch gestiegene Energiekosten und die Inflation setzen das Klinikum Gütersloh und das Sankt-Elisabeth-Hospital unter Druck. Allein am Klinikum sind in diesem Jahr die Kosten für Strom und Gas um mehr als eine Million Euro angestiegen.

„Das ist Geld, das uns an anderer Stelle fehlt“, erklärt Geschäftsführerin Maud Beste (Foto). Anders als Supermärkte oder Autohersteller könnten Kliniken diese Kosten nicht weitergeben. Die Preise im Krankenhaussektor seien staatlich reglementiert.

„Stehen wirtschaftlich im Regen“

Der zweite Faktor, der den Häusern zu schaffen macht, ist die Inflation. Laut Beste ist für die Krankenhäuser in diesem Jahr eine Inflationsanpassung von 2,32 Prozent vorgesehen, die tatsächliche Inflation liege aber bei knapp acht Prozent. „Seit fast drei Jahren gehören wir Krankenhäuser zu den am meisten belasteten Berufszweigen in dieser Pandemie. Jetzt kann man uns nicht auch noch wirtschaftlich im Regen stehen lassen“, sagt Beste.

Das Sankt-Elisabeth-Hospital gehört zur Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO). Konkrete Zahlen zur Mehrbelastung im Jahr 2023 kann Geschäftsführer Dr. Georg Rüter (Foto) aktuell nicht nennen, da man für die insgesamt sechs Häuser der KHO noch keine neuen Kontrakte mit den Energieversorgern abgeschlossen habe. „Diese wissen derzeit auch nicht, ob genügend Strom und Gas vorhanden sein wird und bieten somit zu Extrempreisen an“, erklärt Rüter auf Anfrage dieser Zeitung. Der Eingangsbereich des Klinikums: Einige Gebäude sind in die Jahre gekommen und nicht nach energetischen Standards gebaut.

Als freigemeinnützige Häuser müsse er darauf hinweisen, „dass wir anders als unsere kommunalen Nachbarn in Gütersloh, Bielefeld und Herford keinerlei staatliche Unterstützung aus dem Stadtsäckel erhalten und somit allein für unsere Solvenz sorgen müssen.

Forderungen an die Politik

Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage und der extremen Preissteigerungen warnen die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Krankenhausgesellschaft für Nordrhein-Westfalen (KGNW) gemeinsam vor den zunehmend starken Belastungen und fordern dringend einen kurzfristigen Inflationsausgleich. Sowohl die KHO als auch das Klinikum Gütersloh schließen sich diesen Forderungen an.

„Es ist dringend notwendig, dass die Politik über den Inflationsausgleich nachdenkt, um den Krankenhäusern eine solide Finanzplanung zu ermöglichen. Alles andere wäre auch den Patienten gegenüber unverantwortlich“, erklärt Maud Beste.

Krankenhäuser hätten einen extrem hohen Energiebedarf. Das liege zum einen an der Vielzahl von medizinischen Geräten und Laborgeräten. Zum anderen seien aber auch viele Gebäude in die Jahre gekommen und nicht nach energetischen Standards gebaut. Einige Gebäudeteile müssten geheizt, andere wiederum gekühlt werden.

Sachkosten steigen ebenfalls

Auf der Internetseite www.openpetition.org könnten Interessierte die Kliniken in Deutschland unter dem Stichwort „Alarmstufe Rot“ unterstützen und die Politik zum Handeln auffordern.

Nicht nur die Energiepreise werden für die Krankenhäuser zum Problem. Nach Angaben des Klinikums sind die Kosten für Lebensmittel um ein Drittel gestiegen, die Kosten der Wäscherei ebenfalls um gut zwanzig Prozent und die Kosten für medizinischen Bedarf wie Verbandsmaterial oder Medikamente um knapp zehn Prozent.

Geschäftsführerin Maud Beste: „Wir haben Patienten, die durch eine Operation zum Teil stark belastet sind, denen können wir nicht die Heizung runterdrehen oder empfehlen kalt zu duschen, hier ist schnelle unbürokratische Hilfe von der Politik gefragt.“

Photovoltaik auf den Dächern

Das Klinikum investiere bereits seit Jahren bewusst in die Reduktion des Energieverbrauchs. Dazu gehöre beispielsweise der Einbau von energiesparender LED-Beleuchtung auf den Stationen. Auch der Umbau der Heizungsanlage sei in den kommenden Jahren geplant. Das Klinikum Gütersloh etabliere gerade im gesamten Haus ein intelligentes Messsystem, um den Energieverbrauch in unterschiedlichen Bereichen optimal ermitteln zu können und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Auch erneuerbare Energien spielten bei der Energieversorgung eine Rolle. „Auf das Dach unseres neuen Verwaltungsgebäudes und auf das eines großen Bettenhauses werden Photovoltaik-Anlagen installiert, um auf diese Weise Sonnenenergie zu nutzen“, erklärt Beste. „Aber all das wird kurz- und mittelfristig nicht reichen, um die extrem gestiegenen Kosten für Strom und Wärme aufzufangen“, so die Geschäftsführerin.