Kreis Gütersloh meldet weitere Corona-Todesfälle

Im Kreis Gütersloh sind weitere Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Gütersloh (gl) - Im Kreis Gütersloh sind bis Donnerstag 158.465 laborbestätigte Corona-Infektionen erfasst worden. Das sind 415 Fälle mehr als am Vortag. Es hat zwei weitere Todesfälle gegeben: Gestorben sind eine über 80-jährige Person aus Langenberg und eine über 80-jährige Person aus Rheda-Wiedenbrück. Seit Beginn der Pandemie sind 517 Personen im Kreis Gütersloh an oder mit COVID-19 verstorben.

Zwei Personen werden beatmet

Die COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh am Donnerstag laut RKI 362,7 (Vortag: 304,8). Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 53 Patienten (49) stationär behandelt. Nicht alle der 53 Patienten sind wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen. Unter ihnen sind auch Zufallsbefunde. Aktuell werden 2 Personen auf der Intensivstation behandelt (3).

Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 338,6. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 6,10. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in NRW bei 3,49 Prozent.