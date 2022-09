Kreisverwaltung Gütersloh am 23. September geschlossen

Die Dienststellen der Kreisverwaltung Gütersloh bleiben am Freitag, 23. September, geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starten an diesem Tag zum gemeinsamen Betriebsausflug, der aufgrund der Pandemie in den beiden vergangenen Jahren ausgefallen war.

Daher sind sämtliche Dienststellen – das reicht von den Kreishäusern in Gütersloh und Wiedenbrück bis zu den Jobcenter-Standorten – an diesem Tag nicht geöffnet. Auch die beiden Kantinen in der Rotunde im Kreishaus in Gütersloh und im Drostenkeller auf dem Reckenberg in Wiedenbrück haben an diesem Tag nicht geöffnet.

Die Corona-Hotline der Abteilung Gesundheit ist am Samstag, 24. September, wieder wie gewohnt von 10 bis 12 Uhr unter 05241/50-42600 erreichbar.