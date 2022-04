Küche brennt nach Explosion in Gütersloh

Explosion: Am Mittwoch musste die Feuerwehr zu einer Wohnung in Blankenhagen ausrücken. Mehrere Menschen mussten behandelt werden.

In Gütersloh musste die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Küchenbrand ausrücken. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Gütersloh (ei) - Bei einer Fettexplosion ist am Mittwochabend die Küche einer Wohnung eines Sechs-Familienhauses an der Hofbrede in Gütersloh zerstört worden. Sechs Personen mussten rettungsdienstlich behandelt werden.

Rauchwolke sichtbar

Um 19.25 Uhr war die Kreisleitstelle der Feuerwehr über den Zwischenfall im Stadtteil Blankenhagen informiert worden. Sofort wurden neben den Beamten der Berufsfeuerwehr und den ehrenamtlichen Kräften des Löschzuges Gütersloh auch ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt worden.

Als die ersten Kräfte vor Ort waren, eilten zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz in die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine schwarze Rauchwolke war von außen gut sichtbar. Die Fassade hatte sich bereits verfärbt.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten unter Einsatzleitung von Andreas Pollmeier schnell gelöscht werden. Die sechs Personen wurden ins Freie geführt. Nach der Untersuchung musste niemand ins Krankenhaus, die gemessenen Werte waren unbedenklich.

Nach knapp einer Stunde und der intensiven Belüftung des Mehrfamilienhauses konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.