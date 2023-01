Kulturforum in Gütersloh hat Jugend im Fokus

Das Kulturforum Gütersloh findet in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Am 7. Februar geht es im ZigZag vor allem die Jugend.

Gütersloh (akl) - Das ZigZag, das Geschäft für Streetwear und Skateboarding, ist sicher nicht der naheliegendste Ort für ein Kulturforum. Und doch findet die diesjährige Ausgabe am 7. Februar genau dort statt. „Wir wollen Kultur anders denken“, sagt Lena Jeckel, Leiterin des Fachbereichs Kultur.

Themenschwerpunkt ist in diesem Jahr „Jugend und Kultur“. Nachdem das Forum coronabedingt zuletzt online durchgeführt wurde – und im vergangenen Jahr in hybrider Form in der Stadthalle – findet es jetzt wieder in Präsenz statt. Philipp Pelster, Inhaber des ZigZag, freut sich als Gastgeber auf die Zusammenkunft seiner bunten Stammkundschaft aus Skatern und der Punkrock- und Hip-Hop-Szene und den öffentlichen Würdenträgern, die das Kulturforum begleiten.

„Vermischung tut uns gut“

„Diese Vermischung tut uns gut“, sagt Pelster. „Wenn wir die jungen Leute über den Szene-Faktor zu so einer Veranstaltung und zu einem Austausch über die städtische Kultur bringen, ist das ein Gewinn für alle.“

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Norbert Morkes und einer Einführung in den Abend durch Lena Jeckel gibt Ulrike Bleimund einen Impulsvortrag, in dem sie über ihre Erfahrungen mit dem Kulturrucksack spricht. Bleimund (Stadt Hiddenhausen) ist Kulturrucksack-Koordinatorin im Verbund mit Herford und Bad Salzuflen. Das Konzept, bei dem Kultur an Kinder und Jugendliche über außerschulische Projekte herangetragen werden soll, hat sich auch in Gütersloh etabliert. In einem weiteren Kurzvortrag erklärt Philipp Pelster, was das ZigZag als Kulturort ausmacht.

Ergebnisse der Studie zur Freien Szene in Gütersloh

Erstmals vorgestellt werden an dem Abend die Ergebnisse der Studie zur Freien Szene und Soziokultur in Gütersloh, durchgeführt vom Institut für soziale Innovation. Die Düsseldorfer Einrichtung hat die freie Kulturszene und ihre Bedarfe untersucht.

Es folgt eine Diskussionsrunde über die Perspektiven von Jugend und Kultur in Gütersloh. Beteiligt sind unter anderem das Jugendparlament, der Skaterverein „Trittbrett“ sowie Vertreter der Jugendarbeit in Gütersloh. Einen Ausblick auf das Kulturjahr 2023 in Gütersloh wird Kulturdezernent Andreas Kimpel geben.

Akkordeon, Hip Hop und Reggae

Abschließend geht das Forum über in einen offenen Austausch mit Getränken und Musik. „Wir wollen ins Gespräch kommen mit den jungen Leuten, um zu erfahren, was wir für sie anbieten können“, sagt Lena Jeckel. Außer dem Schwerpunkt „Junge Szene“ sollen während des Forums aber auch andere Themen wie Erinnerungskultur oder Kultur im öffentlichen Raum behandelt werden.

Verantwortlich für die Musik ist Ramona Kozma, die singt und sich dazu auf dem Akkordeon begleitet. Ihr Repertoire reicht von türkischen Tangoliedern über jiddischen Swing bis hin zu bulgarischer Folklore. Außerdem sind die beiden Gütersloher Fab Kush und Mr. Jawbone zu Gast – mit Hip Hop, Reggae und Dancehall.

Graffiti-Wettbewerb im Hinterhof

Ein weiterer Höhepunkt des Abends wird ein Graffiti-Wettbewerb. Im Hinterhof des ZigZag können die Besucherinnen und Besucher live erleben, wie die Kunstwerke entstehen. „Jeder bekommt vier Buchstaben und drei Farben vorgegeben und hat 15 Minuten Zeit, ein Graffiti zu erstellen“, kündigt Philipp Pelster an. Je nach Teilnehmeranzahl werde er schon am Vortag eine Vorrunde ausrichten.

Das ZigZag wird für das Kulturforum umgeräumt. In dem hinteren großen Verkaufsraum werden Kleiderständer und Regale ersetzt durch Stühle und Stehtische. Vor den Schuhen an der hinteren Wand wird eine Bühne aufgebaut. Den Praxistest für so eine Veranstaltung haben die Räume schon bestanden, berichtet Philipp Pelster.

Konzert in Geschäftsräumen

„Wir haben hier ein Konzert im privaten Rahmen gespielt – und das hat hervorragend funktioniert“, berichtet er. 120 Leute hätten problemlos in die Halle gepasst. Für das Kulturforum sei Kapazität für noch mehr Besucherinnen und Besucher vorhanden.

Das Kulturforum im ZigZag, Unter den Ulmen 19, beginnt am Dienstag, 7. Februar, um 17 Uhr. Der offizielle Teil soll bis etwa 20 Uhr gehen, anschließend soll der Abend bei „hoffentlich lockerer Partystimmung“ ausklingen, sagt Philipp Pelster. Um einen Überblick zu haben, bitten die Veranstalter um vorherige Anmeldung unter www.kulturportal-guetersloh.de. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen. Für den Graffiti-Wettbewerb ist eine persönliche Anmeldung bei ZigZag nötig.