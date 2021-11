Kunsthandwerk zu weit weg vom Weihnachtsmarkt

Gütersloh (jhr) - Der erste Adventssamstag: Zeit, erste Weihnachtsgeschenke zu kaufen und Glühwein und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen. Passt das zu steigenden Infektionszahlen in der vierten Corona-Welle? Das muss jeder für sich entscheiden. Beim Kunsthandwerksmarkt auf dem Dreiecksplatz ist das Infektionsrisiko vermutlich eher gering gewesen.

Etwas weit ab vom Schuss

Als Alternative zur Handwerkerhütte auf dem Weihnachtsmarkt gedacht, hatte Gütersloh Marketing gemeinsam mit der Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz dazu eingeladen. Die Resonanz der Gütersloherinnen und Gütersloher war überschaubar. Dolores Koch und ihre Freundin Susanne Radeck haben sich mit Wein versorgt, während sie auf Kundinnen und Kunden warten. An ihrem Stand bietet Koch Kreatives aus Baumscheiben an. Tannenbäume, Adventskränze und Schneemänner hat sie gebastelt. „Ich mache das nur nebenbei und erst hab ich meine Werke verschenkt. Jetzt bin ich ab und zu auf so einem Markt und stelle aus“, erzählt sie. Mit Blick auf den relativ leeren Dreiecksplatz stellt sie fest „Wir sind hier etwas weit ab vom Schuss.“ Normalerweise hätte sie drei Tage in der Handwerkerhütte auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. „Vielleicht wäre der Kolbeplatz ein besserer Ort für den Kunsthandwerksmarkt gewesen.“

Wärmekissen und Etageren

Etwas mehr los ist am Stand von Martina Kiffmeyer. Die Raumausstatterin aus Gütersloh fertigt in ihrer Freizeit Wärmekissen, die mit Rapssamen gefüllt sind. „Rapssamen kommen in der Linderung von Arthrosebeschwerden zum Einsatz und sind nicht so hart wie Kirschkerne“, erläutert sie. Außer Wärmekissen hat sie auch selbst gemachte Etageren aus altem Porzellan im Angebot. Auch Martina Kiffmeyer klagt über mangelnde Resonanz.

Besucher schätzen das Kunsthandwerk

Susanne Hübner ist Künstlerin und hat einen anderen Blick auf den Markt. „Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Die Handwerkerhütte war für mich immer zu klein, weil ich viel Ausstellungsfläche brauche. Es ist nicht viel los, aber das Wichtigste ist doch, dass die Besucherinnen und Besucher auch das Kunsthandwerk schätzen.“ Sie bietet Mosaik-Edelstahlschüsseln an. Die Teile für das Mosaik sammele sie auf Spaziergängen, erzählt sie. Aus Scherben von Blumentöpfen oder Fliesen entstünden in Handarbeit einzigartige Schüsseln und Teller. Aber auch im Urlaub sei sie immer auf der Suche. „Einen Teller habe ich mit Scherben und Fliesen aus Andalusien gefertigt.“

Auf der Suche nach dem besonderen Geschenk

Anna Delker und Alexander Raimer schauen sich auf dem Markt um. „Wir suchen Geschenke, die man nicht an jeder Ecke kaufen kann. Hier werden wir bestimmt etwas finden“, sagen sie.