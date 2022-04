Künstler treten in Gütersloh für die Ukraine auf

Die Agentur SK Entertainment veranstaltet am 29. Mai ein Konzert in der Stadthalle. Die Einnahmen sollen komplett gespendet werden.

Das Ensemble Movie & Motion tritt beim Benefizkonzert zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen am 29. Mai auf. Auch weitere Künstler sind beteiligt. Die Veranstaltung läuft live in der Stadthalle, ist aber auch im Stream verfolgbar.

Gütersloh (gl) - Zahlreiche Veranstalter stellen in diesen Wochen Friedenskonzerte auf die Beine. Etwa die Agentur SK Entertainment mit Sitz in Gütersloh. „Wir singen für den Frieden! Wir singen für die Hoffnung! Wir singen, um zu helfen“, kündigt sie auf Flyern an.

„Wir möchten Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen“

Die Einnahmen des Konzerts am 29. Mai in der Stadthalle (18 Uhr) sollen zu 100 Prozent gespendet werden. „Schaut man sich das Leid der flüchtenden Menschen aus der Ukraine an, stockt einem fast der Atem. Ich bin froh, dass es mir, dass es uns allen noch so gut geht und wir ein Zuhause haben. Das haben so viele Ukrainer leider nicht mehr. Wir möchten mit diesem Konzert unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen“, sagt Steffi Koeltsch als Vertreterin von SK Entertainment.

Demnach verzichteten alle, die am Benefizkonzert mitwirkten, auf ihre Gagen – das gelte nicht nur für auftretende Künstler, sondern etwa auch für Mitarbeiter der Technik. Außer sechs Künstlern des Ensembles Movie & Motion seien die Band Touch of Sound, der Sänger und Songschreiber Sascha Renier sowie die Neumann Dance Company mit von der Partie. Die Veranstalter versprechen einen bunten Mix aus Musicalhits, Filmmelodien, Songs aus Rock und Pop sowie Klassik und Humor.

Zahlreiche Sponsoren sind mit an Bord

Innerhalb kürzester Zeit habe man über Sponsoren alle Kosten für die Veranstaltung decken können, heißt es in der Mitteilung. Aber ohne die Unterstützung der Kultur-Räume sowie der Stadt Gütersloh habe man ein solches Konzert gar nicht erst auf die Beine stellen können, schreibt Steffi Koeltsch.

Die Besucherzahl ist übrigens nicht auf die Plätze in der Stadthalle begrenzt. Das Konzert werde auch per Livestream übertragen, heißt es in der Ankündigung. Dafür gebe es gesonderte Tickets. Karten kosten im Vorverkauf 21,40 Euro. Auch eine Abendkasse soll eingerichtet werden. Der Vorverkauf startet am Freitag.

An diesen Stellen gibt es Tickets

Tickets für das Vor-Ort-Konzert gibt es bei Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63. Alternativ können sie dort telefonisch (05241/2113636) oder per E-Mail an info@guetersloh-stadtmarketing.de bestellt werden. Streaming-Tickets erhalten Interessenten unter 05241/460508 oder per E-Mail an konzert@sk-entertainment.de.