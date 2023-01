Land will Flüchtlinge in Gütersloher Kaserne unterbringen

Gütersloh (gl) - Die Bezirksregierung Detmold richtet in der ehemaligen britischen Kaserne Princess Royal Barracks in Gütersloh eine weitere Notunterkunft für geflüchtete Menschen ein. Bis zu 1000 Schutzsuchende sollen dort vorübergehend eine Unterkunft finden. Der Betrieb wird voraussichtlich nicht vor Juni 2023 starten.

Schutz vor Obdachlosigkeit

„Ziel ist, die Menschen vor der akuten Obdachlosigkeit zu bewahren, sie zu verpflegen sowie die erste medizinische Versorgung zu sichern. Die Stadt Gütersloh unterstützt die Bezirksregierung bei der Errichtung dieser Notunterkunft“, sagt Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling.

Vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Zahl von Asylsuchenden und der weiterhin volatilen Zugangslage im Bereich ukrainischer Schutzsuchender seien die Kommunen und das Land gefordert, weitere Kapazitäten zur Unterbringung zu schaffen.

Schnell verfügbar

In den landeseigenen Unterkünften werden neben Geflüchteten aus der Ukraine auch Menschen untergebracht, die nicht aus der Ukraine geflohen sind, sondern aus Drittstaaten hier Asyl suchen. Die Bezirksregierung Arnsberg koordiniert landesweit die Verteilung geflüchteter Menschen auf die Landeseinrichtungen und auf die Kommunen.

Nach Auffassung des Landes ist die leerstehende ehemalige Kaserne in Gütersloh zur Nutzung als Unterkunft für Geflüchtete gut geeignet. Ihre zügige Verfügbarkeit sei ausschlaggebender Grund gewesen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zu bitten, die Gebäude vorübergehend zu überlassen, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung Detmold.

Betreuung gesichert

Ein erfahrener Betreuungsdienst werde sich um die Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Auch ein Sicherheitsdienstleister werde vor Ort im Auftrag der Bezirksregierung tätig sein. Die Kosten für den Betrieb der Notunterkunft trage das Land.

Bei der kommunalen Zuweisung von Schutzsuchenden werden der Stadt Gütersloh die in der Notunterkunft geschaffenen Plätze auf die Aufnahmequote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) angerechnet. Für die Stadt vermindert sich dadurch die Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern.

Weitere Unterkunft in Gütersloh

Die Bezirksregierung betreibt zurzeit eine Erstaufnahmeeinrichtung mit zwei Standorten in Bielefeld und einer vorübergehenden Außenstelle in Bad Salzuflen, drei Zentrale Unterbringungseinrichtungen (in Herford, Borgentreich und Bad Driburg) sowie drei Notunterkünfte (in Gütersloh, in Paderborn und Büren). In Kürze startet der Betrieb einer weiteren Notunterkunft in Bielefeld.