Landesweiter Probealarm auch im Kreis Gütersloh

Landesweit schrillen am Donnerstag, 8. September die Sirenen. Pünktlich um 11 Uhr werden sie in allen Kommunen ausgelöst - auch im Kreis Gütersloh.

150 Sirenen werden am Donnerstag um 11 Uhr in den 13 Kommunen ausgelöst

Das sind aktuell im Kreis Gütersloh 150 Sirenen. Ergänzend werden die Warn-Apps „NINA “ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „Katwarn“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten.

Der Landesweite Probealarm dient dazu, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich das Bewusstsein für Sirenensignale in der Bevölkerung erhöhen. Der Probealarm im März 2022 war durch das NRW-Innenministerium aufgrund des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt worden, um eine Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen zu vermeiden – gerade mit Blick auf die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Menschen.

Der bundesweite Warntag, der ursprünglich für den 8. September vorgesehen war, wurde auf Wunsch des Bundes auf den 8. Dezember verschoben. Ziel des Bundes ist es, im Dezember das neue Warnmittel „Cell Broadcast“ am bundesweiten Warntag erstmals testen zu können. Mittels „Cell Broadcast“ werden Nachrichten an alle Smartphones in einer Funkzelle verschickt.

Unter der Internetadresse www.warnung.nrw hat das NRW-Innenministerium ausführliche Informationen zum Thema Warnung und zum landesweiten Sirenenprobealarm in NRW bereitgestellt.