Lastwagen fährt auf der A2 über Mittelleitplanke 

Gütersloh/Verl (ei) - Weil er sich eigenen Angaben zufolge beim Fahren heißen Kaffee über die Hand gegossen hatte, verlor am Dienstagnachmittag ein 63-jähriger Lkw-Fahrer einer Spedition aus Olpe die Gewalt über seinen Lastzug. Der 40-Tonner wälzte auf der Autobahn 2 die Mittelleitplanke auf einer Länge von rund 100 Metern nieder, ehe die Zugmaschine samt Auflieger stehenblieb.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall zwar nicht, allerdings hatte sein Handeln Folgen: Auf beiden Richtungsfahrbahnen staute sich der Verkehr kilometerweit. Reisende standen bis zu zwei Stunden lang im Stau. Nach ersten Ermittlungen der Bielefelder Autobahnpolizei war der Fahrer in Richtung Hannover unterwegs, als es zwischen den Brücken Feuerbornstraße und Bielefelder Straße zu dem Malheur kam. Beladen war der Auflieger mit Fruchtsaftgetränken in Tetraverpackungen.

Berufsfeuerwehr und Löschzug Spexard

Zunächst rückten die Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie des Löschzugs Spexard zu einer eingeklemmten Person aus. Die Meldung bestätigte sich aber nicht. Dafür hatte sich bereits eine größere Menge Diesel auf der Fahrbahn verteilt, und war durch andere Fahrzeuge mehr als 150 Meter in Richtung Dortmund verteilt worden.

Der Lastzug hatte die Mittelleitplanke auf einer Länge von rund 100 Metern überfahren. Dabei wurde ein Tank aufgerissen. Ferner wurde noch ein Auto durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Bindemittel nimmt Diesel auf

Mehr als 500 Kilogramm Bindemittel musste von den Feuerwehrleuten auf dem Asphalt verteilt werden, um die Folgen für die Umwelt zu minimieren und auch um den Straßenbelag wieder abzustumpfen. Der Löschzug Friedrichsdorf wurde alarmiert, um weiteres Bindemittel an die Unfallstelle zu bringen. Später säuberte eine Kehrmaschine die Schnellstraße.

25000 Euro Schaden

Nachdem die A2 zunächst im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden musste, konnten später in Richtung Hannover die Verkehrsteilnehmer zweispurig die Unfallstelle passieren. In Fahrtrichtung Dortmund wurde von der Polizei nur der Standstreifen freigegeben, um die Fahrt zu ermöglichen. Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises Gütersloh machte sich an der Unfallstelle ein Bild des Geschehens.

Ein Havariekommissar kümmerte sich um die augenscheinlich unbeschädigte Ware. Die Autobahnmeisterei Oelde sicherte während der Bergungsarbeiten, die bis in den Abend hinein andauerten, die Unfallstelle ab. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 25 000 Euro geschätzt.