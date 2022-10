Lebenshilfe Gütersloh steht vor großen Herausforderungen

Kreis Gütersloh (gl) - Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh hat den Vorstand einstimmig für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Unter der Leitung seines Vorsitzenden Andreas Henke gehören dem Gremium auch künftig die stellvertretende Vorsitzende Evelyn Voßhans sowie Silke Burmeister, Karin Delker-Lienke, Detlef Fehlhaber, Eckhard Heitlage und Wolfgang Strotmann an. Bedingt durch die Folgen der Corona- und die Energie-Krise steht die Lebenshilfe vor großen Herausforderungen.

Neue Geschäftsstelle

Zu den erfreulichen Entwicklungen der Lebenshilfe gehört die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle an der Königstraße 38. „Wir freuen uns sehr, dass wir zu unserem 60-jährigen Bestehen im Zentrum Güterslohs am Dreiecksplatz angekommen sind“, sagte Henke.

„In unserer barrierefreien Etage im ersten Stock des auffälligen Glaskubus befinden sich moderne Arbeitsplätze und Besprechungsräume. Hier sind uns Rat suchende Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Willkommen.“ Die Räume bieten auch Möglichkeiten für Ausstellungen. Derzeit sind dort noch bis Ende Oktober Acrylbilder des Malers Werner Starke zu sehen. Kunstinteressierte können die Werke nach Anmeldung unter 05241/28000 betrachten.

Solides Fundament

Über die Entwicklungen in den Geschäftsfeldern der Lebenshilfe berichtete Geschäftsführerin Ingrid Auweiler. Wirtschaftlich stehe die Vereinigung auf einem soliden Fundament. Im ambulant unterstützten Wohnen würden derzeit 62 Menschen mit Behinderungen betreut. Wohnraum biete die Lebenshilfe in sechs Hausgemeinschaften in Gütersloh, Harsewinkel und Rheda-Wiedenbrück. Erst vor wenigen Monaten sei eine Hausgemeinschaft in Versmold eröffnet worden.

Darüber hinaus leben 57 Menschen mit Behinderungen in den drei stationären Wohneinrichtungen in Harsewinkel. In diesem Bereich spürt die Lebenshilfe den Fachkräftemangel und freut sich über Bewerbungen.

Das zweite wichtige Standbein der Lebenshilfe ist die Frühförderung. Hier werden derzeit an den Standorten Gütersloh, Halle, Harsewinkel und Verl jährlich rund 250 bis 300 Kinder im vorschulischen Bereich von Fachkräften heilpädagogisch und interdisziplinär gefördert. Schließlich ist die Lebenshilfe Träger des Offenen Ganztags an der Blücherschule in Gütersloh, der Mosaikschule in Gütersloh sowie der Förderschule in Halle. Zudem kümmert sie sich um die Schulsozialarbeit an der Michaelisschule und der Blücherschule.

Wohnraum fehlt

Ein großes Problem sieht die Lebenshilfe darin, dass es so gut wie keinen Wohnraum für schwerstmehrfach behinderte Menschen gibt. Da kaum neue stationäre Wohnheimplätze bewilligt würden, appellierte Henke an die Landespolitik und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), sich dringend mit diesem Missstand zu befassen.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung erinnerte Andreas Henke an die Gründung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh am 24. Januar 1962. In jenem Jahr wurde eine „Tagesstätte für geistig behinderte Kinder“ eröffnet. Dafür stellte die Stadt Gütersloh der Lebenshilfe einen Raum in der Paul-Gerhardt-Schule zur Verfügung.

„Erfolgsgeschichte“

„Durch den unermüdlichen Kampf der Gründergeneration ist aus den Anfängen unseres Vereins eine Erfolgsgeschichte für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen im Kreis Gütersloh geworden“, betonte der Vorsitzende, der auch Mitglied im Bundesvorstand der Lebenshilfe ist.

Heute betreuen und fördern rund 135 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlreiche Menschen mit Handicap in den Bereichen Wohnen, Frühförderung und Schule. Zudem engagiert sich die Lebenshilfe als Gesellschafter in den Gremien des Wertkreises. Ziel bei allen Aktivitäten ist die größtmögliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.