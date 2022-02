Liberale im Kreis Gütersloh wollen Ministerium einschalten

Die Pläne der britischen Streitkräfte, möglicherweise auf das Flugplatz-Gelände in Gütersloh zurückzukehren, schrecken auch die FDP auf.

Gütersloh (gl) - Die Anfrage der Briten, das Flughafengelände in Gütersloh möglicherweise in Zukunft wieder nutzen zu wollen, löst auch bei den Freien Demokraten im Kreis Gütersloh großes Unverständnis aus. „Der Kreis Gütersloh gehört zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands. Um diese Position behaupten und ausbauen zu können, werden Entwicklungsperspektiven benötigt. Dabei spielt das ehemalige Flughafen-Areal eine zentrale Rolle“, sagt der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Thorsten Baumgart.

„Die Planungen und Vorbereitungen zur gewerblichen Entwicklung der Fläche laufen seit Jahren auf Hochtouren. Eine Rolle rückwärts darf es jetzt nicht geben. Wir unterstützen die direkt betroffenen Kommunen, den Kreis sowie die Gewerbepark GmbH ausdrücklich in ihrem Bemühen, eine erneute Nutzung der Fläche durch das Militär abzuwenden.“ Leider hätten die Kaufverhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) nicht früher zum Abschluss gebracht werden können.

„Für Vorgehensweise kein Verständnis“

Daniel Loermann, Direktkandidat der FDP für den Landtagswahlkreis 95 Gütersloh 2 (Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz und Gütersloh), ergänzt: „Die Briten sind und bleiben ein wichtiger Partner. Das steht außer Frage. Allerdings habe ich für die Vorgehensweise in Bezug auf die Nutzung des Flughafens Gütersloh keinerlei Verständnis.“ Die Briten hätten das Gelände Ende 2016 aufgegeben. In einer Partnerschaft müsse man sich auf Vereinbarungen und das gegebene Wort verlassen können. „Ich erwarte von den Briten, dass sie zu ihrer Entscheidung stehen und das Gebiet dauerhaft freigeben.“

Patrick Büker möchte sich als FDP-Kreisvorsitzender an das Finanzministerium wenden: „Die Bima unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Wir werden uns an das Ministerium wenden, um zu erfragen, welche Handlungsoptionen bestehen, falls die Briten tatsächlich eine weitere Nutzung des Geländes fordern sollten. In dieser schwierigen Situation sollten wir keine Optionen ungenutzt lassen.“