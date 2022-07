Lieblingslaufstrecke: Aus Verzweiflung wird Leidenschaft

Schattig und kühl auch im Hochsommer: Heike Herzogs Lieblingslaufstrecke führt durch den Teutoburger Wald. Die 54-Jährige variiert die Routen. Startpunkt ist in der Regel der Parkplatz Zweischlingen in Bielefeld.

Gütersloh (gl) - Laufschuhe an und los. Was sich als Ratschlag so leicht anhört und in der Realität viel zu oft gar nicht so leicht umzusetzen ist – dem Inneren Schweinehund sei Dank – ist für Heike Herzog absolute Selbstverständlichkeit. Die 54-jährige Grundschullehrerin nimmt uns mit auf ihre Lieblingslaufstrecke. Die liegt allerdings ein paar Kilometer außerhalb des Stadtgebiets – im Teutoburger Wald.

Start am Parkplatz Zweischlingen

Dass das Laufen einmal zu ihrer Leidenschaft werden könnte, habe sie sich vor 24 Jahren nicht vorstellen können, erzählt sie lachend. Vom Parkplatz Zweischlingen an der Osnabrücker Straße 200 in Bielefeld geht es auf einem schmalen, unbefestigten Weg in den dichten Wald in Richtung Peter Auf‘m Berge.

Drei Mountainbiker kommen der Läuferin entgegen, grüßen freundlich und man macht sich gegenseitig Platz. Zwei Nordic-Walker sind am späten Nachmittag ebenfalls unterwegs und genießen, dass das dichte Blätterdach der Bäume an diesem heißen Sommertag Schatten spendet.

Laufen gegen den Migräne-Schmerz

Sie sei aus reiner Verzweiflung zum Laufen gekommen, erzählt Heike Herzog, während sie in ruhigem Tempo den Teil des Weges zurücklegt, der zu ihrem Trainingsziel führt. „Ich hatte damals heftige Migräneattacken und mir ging es gar nicht gut“, sagt sie. Ausruhen habe die Schmerzen eher intensiviert als gemildert. Also sei sie „einfach losgelaufen“. In Tennisschuhen, Laufschuhe habe sie zu der Zeit gar nicht besessen.

„Ich kannte zwar Leute, die gelaufen sind, aber ich habe darin keinen Sinn gesehen. Ich habe Tennis gespielt und gedacht, da kämpfe ich um einen Ball, da mache ich einen Punkt. Aber einfach nur Laufen? Was für ein Unsinn.“

Schnell folgt der erste Wettbewerb

Aber die gleichmäßige Bewegung an der Luft habe ihre Wirkung gezeigt. Heike Herzog registrierte, dass sie ihre Migräneattacken mit dem Laufen in Schach halten konnte. „Irgendwann habe ich mich bei der FLG (Freizeitlaufgruppe, Anm. d. Redaktion) angemeldet und dann regelmäßig zweimal die Woche trainiert.“

Laufschuhe wurden angeschafft, und weil Heike Herzog irgendwie nicht einfach nur so Laufen kann, nimmt sie ihren ersten Wettbewerb in Angriff – den Dalkelauf. „Ich wusste nicht, ob ich fünf Kilometer laufen kann“, erzählt sie.

Einfach versuchen

Auch ihr damaliger Partner und heutiger Ehemann, damals ebenfalls aktiver Läufer, konnte ihr nicht sagen, ob sie die Strecke schafft. Also lautete die Entscheidung: „Ich melde mich jetzt an und wenn es nicht geht, dann gehe ich eben“, sagt Heike Herzog, die jetzt an einer langgezogenen sanften Steigung angekommen ist. Ihre Strecke, um über einige hundert Meter Berganläufe zu trainieren.

Selbstverständlich schaffte sie die fünf Kilometer bei ihrem ersten Dalkelauf. Und auch ihr Ziel, nicht als Letzte anzukommen, erreichte sie. Die Basis für eine Laufleidenschaft ist gelegt.

17-mal beim Hermannslauf

Inzwischen gehört die Teilnahme am Hermannslauf fast fest zu Heike Herzogs Jahresprogramm. 17-mal hat sie an dem herausfordernden Wettbewerb teilgenommen – das regelmäßige Training auf ihren Lieblingswegen im Teutoburger Wald ist die beste Vorbereitung. Zusätzlich steht zweimal in der Woche das Bahntraining bei der DJK Gütersloh auf dem Programm.

Aber Heike Herzog hat sich schon eine neue Herausforderung vorgenommen. Im Spätsommer, am 10. September, wird sie am Südthüringen-Trail ab Suhl-Heinrichs teilnehmen.

Trail über 47,5 Kilometer in Südthüringen

Eine befreundete Läuferin absolviere relativ regelmäßig den einen oder anderen Trail. „Die hat Anfang des Jahres gefragt, ob ich nicht auch einmal dabei sein wolle.“ Über 47,5 Kilometer geht es durch gebirgiges Gelände, 1932 Höhenmeter müssen überwunden werden. „Riesentrail“ nennt sich diese mittlere von drei unterschiedlich langen Strecken.

„Ich habe da schon Respekt vor, das kann ich nicht anders sagen“, betont Heike Herzog. Aber sie fühle sich jetzt fit, ihre Laufpartner seien sicher, dass sie die Strecke schaffe, „und wer weiß, ob ich mit über 60 noch an so etwas herantraue“. Sie geht davon aus, dass sie neun Stunden unterwegs sein wird. „Das ist natürlich schon eine Zahl.“

An diesem Tag ist der Wettbewerb im September aber noch weit weg und die Läuferin trabt entspannt zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Heike Herzog hat übrigens noch einen einfachen Tipp, wie eine Lieblingslaufstrecke zur Abwechslung in einem ganz anderen Licht erscheint: „Die Strecke einfach mal andersherum laufen als gewohnt.“