Lions Music Night in Gütersloh mit sieben Schulen

Laden ein zur Lions Music Night am 25. Februar in der Stadthalle Gütersloh: (v. l.) Gudrun Pollmeier (Anne-Frank-Schule), Miriam Köpke (Musikschule für den Kreis Gütersloh), Michael Moch (Schule für Musik und Kunst), Klaus Georg Böge (Clubmaster Lions Club Gütersloh-Wiedenbrück), Birte Kissmann (Elly-Heuss-Knapp-Schule), Daniel Höwekenmeier (Städtisches Gymnasium) und Christian Rasche (Evangelisch Stiftisches Gymnasium).

Kindern und Jugendlichen von sieben Schulen und Musikschulen in Gütersloh gehört am Samstag, 25. Februar, ab 18 Uhr die Bühne der Stadthalle. Unter dem Motto „Musik macht Schule“ findet eine neue Auflage der Lions Music Night statt. In den vergangenen Jahren war das Benefizkonzert des Lions Clubs Gütersloh-Wiedenbrück coronabedingt ausgefallen. Das Programm reicht von Kammermusik bis zu großen Ensembles, von Klassik bis Rock.

„Die Mischung aus kleinen und großen Musikschulen sowie den allgemeinbildenden Schulen macht den Reiz der Veranstaltung aus“, sagt Miriam Köpke, Leiterin der Musikschule für den Kreis Gütersloh bei der Vorstellung des Programms. Birte Kissmann von der Elly-Heuss-Knapp-Schule ergänzt: „So ein Projekt fördert auch die Schulgemeinschaft.“ Viele Schülerinnen und Schüler würden das Konzert besuchen, um ihre Klassenkameraden musizieren zu sehen.

Hits von Ed Sheeran und Ray Charles

Das Schulorchester des Städtischen Gymnasiums mit 40 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen sechs bis zwölf spielt bei der Lions Music Night Filmmusik, Originalkompositionen und Popmusik. Für die Musikschule für den Kreis Gütersloh stehen das Blechbläserquartett mit Sönke Scheumann, Jonah Trautwein, Vitus Kalbhenn und Julius Neuhaus auf der Bühne. Das Ensemble nimmt auch bei „Jugend musiziert“ teil.

Für die Musikschule Ligensa singt unter anderem die Solistin Desa Rexhaj. Der Chor des fünften Jahrgangs der Elly-Heuss-Knapp-Schule hat „Bad Habits“ von Ed Sheeran und „Hit the Road Jack“ von Ray Charles auf dem Programm.

Musik aus „Madagaskar“ und „Wonder Woman“

Nach der Pause geht es weiter mit der Bigband der Anne-Frank-Schule. 26 Musikerinnen und Musiker aus den Jahrgängen 8 bis 13 spielen unter der Leitung von Gudrun Pollmeier unter anderem „Isn’t she lovely“ von Stevie Wonder. Für die Schule für Musik und Kunst steht das „musica in quattro“ mit Melissa Delatour (Querflöte), Sanja Mehler (Violine), Sophie Klassen (Violine) und Tim Bäumker (Cello) auf der Bühne. Sie geben Musik aus den Filmen „Madagaskar“ und „Wonder Woman“ zum Besten.

Zum Abschluss des Konzerts tritt die Big Band des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums auf. Rund 25 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen sechs bis zwölf spielen Stücke aus den Bereichen Swing, Pop und Filmmusik.

Erlös geht an Projekte der Jugendarbeit

„Der Erlös des Konzerts fließt in örtliche Projekte der Jugendarbeit“, sagt Klaus Georg Böge, Clubmaster des Lions Clubs Gütersloh-Wiedenbrück. Dazu gehören zum Beispiel eine Heilpädagogische Wohngruppe in Rietberg, Therapeutisches Reiten, die Jugendarbeit des Klosters Wiedenbrück und das Impulszentrum Verler Straße. Auch die Schulen und Musikschulen können Anträge auf Förderung beim Lions Club stellen. An der Anne-Frank-Schule konnte so nach dem letzten Konzert ein Schlagzeug angeschafft werden – das nun bei dieser Lions Music Night im Einsatz sein wird.

Tickets für zehn Euro gibt es bei Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63, 05241/211360, und gegebenenfalls an der Abendkasse. Der Eintritt für Jugendliche unter 14 Jahren ist frei.