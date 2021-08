Lkw mit Chemikalien gerät in Brand

Gütersloh (ei)

Bei der Anlieferung beim Sonderabfallentsorger Zimmermann an der Gottlieb-Daimler-Straße ist am Freitagmorgen ein mit Chemikalien beladene Auflieger eines Lastwagens in der Konditionierungshalle in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden im Einsatz.