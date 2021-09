Lotto-Millionengewinn im Kreis Gütersloh abgeräumt

Münster (gl) - Am vergangenen Wochenende hat ein kleines Kreuzchen an der richtigen Stelle einem Westlotto-Kunden zum Millionensegen verholfen: Der Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen gab am 13. September seinen Lottoschein für die folgenden beiden Ziehungen im Kreis Gütersloh ab und beteiligte sich ebenfalls an der Zusatzlotterie Spiel 77, wie Westlotto am Dienstag mitteilt.

Das hat sich gelohnt. Denn bei der Ziehung am vergangenen Samstag traf er mit der Glückszahl 6-9-8-0-2-4-0 dort die Gewinnklasse 1. Nun werden ihm 2.277.777 Euro überwiesen, heißt es weiter.