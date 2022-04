Mai-Kundgebung auf dem Dreiecksplatz in Gütersloh

Am Sonntag, 1. Mai, findet auf dem Dreiecksplatz in Gütersloh eine Mai-Kundgebung statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Werben für die Kundgebung am 1. Mai in Gütersloh: (v. l.) DGB-Kreisvorsitzender Hans-Werner Heißmann-Gladow, Regionsgeschäftsführerin Anke Unger, Dietmar Gerbaulet (IG Bau) und Larissa Bäumer (Nahrung-Genuss-Gaststätten).

Kreis Gütersloh (bit) - „Gemeinsam Zukunft gestalten“ – so lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum 1. Mai. Solidarität und Frieden für die Ukraine kommen hinzu.

Tarifexperte als Hauptredner

Der DGB-Kreisvorsitzende Hans-Werner Heißmann-Gladow begrüßt als Gäste Güterslohs Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) und als Hauptredner den Tarifexperten Patrick Loos vom IG-Metall-Bezirk NRW. Die IG-Metall-Frauen haben ein Bühnenstück vorbereitet. Einzelgewerkschaften und befreundete Organisationen können Stände aufbauen.

Für DGB-Regionsgeschäftsführerin Anke Unger ist der 1. Mai mehr als Brauchtum, sondern existenziell für die Arbeitnehmervertretung. Schließlich sei der Tag der Arbeit erkämpft worden und nicht vom Himmel gefallen. „Wir haben viel erreicht“, sagt Unger.

„Durch Kurzarbeit konnten in der Pandemie drei Millionen Arbeitsplätze gerettet und die Arbeitslosigkeit niedrig gehalten werden. Dass der Mindestlohn noch in diesem Jahr auf zwölf Euro erhöht wird, ist auch unser Erfolg“, so Unger weiter.

„Nach warmen Worten ist nichts passiert“

Zu den Warnstreiks in den Kitas sagt sie: „Nach warmen Worten während der Coronazeit ist nichts mehr passiert. Das macht uns wütend.“ Sie fordert einen „Schluck aus der Pulle“ und eine bessere Personalsituation.

Larissa Bäumer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten verweist auf den Fachkräftemangel in der Gastronomie. Viele Beschäftigte seien während des Lockdowns abgewandert. Sie hätten festgestellt, dass man in anderen Branchen ungelernt mehr verdiene als mit einer abgeschlossenen Ausbildung.

Tarifvertrag für Gastgewerbe birgt Vorteile

Die Gewerkschaftssekretärin stellte die Vorteile des neuen Tarifvertrags für das Gastgewerbe heraus. Dietmar Gerbaulet, stellvertretender Bezirksvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, hält es für wichtig, dass die Helfer am Bau, die als Mindestlohn 14 Euro bekämen, finanziell nicht schlechter gestellt würden, wenn am 1. Oktober der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro gelte und sich Arbeitgeber drauf zurückziehen könnten.

Hans-Werner Heißmann-Gladow wiederum appelliert an Unternehmen und öffentliche Hand, mehr für die duale Ausbildung zu tun und dabei die Mobilität der Auszubildenden zu beachten. Azubi-Wohnheime seien genauso wichtig wie Studentenwohnheime. Dazu bedürfe es auch privater Initiativen aus der Wirtschaft.