Malinois-Mix „Prinz“ aus Gütersloher Tierheim gestohlen

Gütersloh (gl) - Aus dem Tierheim in Spexard ist in der Nacht zum Montag der Malinois-Mix „Prinz“ gestohlen worden. Der Hund befand sich in seinem Zwinger. An mehreren Stellen wurden Bleche der äußeren Verkleidung gelöst.

Der fünfjährige Rüde ist nach Angaben des Teams bei Menschen in der Regel sehr freundlich, bei Fremden aber auch etwas misstrauisch. Er ist schmal gebaut und wiegt etwa 40 Kilogramm. An dem Tierheim wurde in der Nacht ein Fahrrad zurückgelassen. Es handelt sich um ein Damenfahrrad des Herstellers Rixe. Tierheim und Polizei bitten um Hinweise unter 05241/400922, per E-Mail an [email protected] oder an die Polizei unter 0521/8690.

Hinweis der Polizei: „Der Hund trägt bei Spaziergängen normalerweise einen Maulkorb und ist nicht zutraulich.“