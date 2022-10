Mann erleidet Stichverletzung bei Streit in Gütersloh

Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei wurde in ein Gütersloher Hotel gerufen.

Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag durch einen Stich verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen in Gewahrsam

Gütersloh (gl) - Ein 32-jähriger Mann aus Emsdetten ist in der Nacht zum Sonntag durch Stiche verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Gütersloh war gegen 0.25 Uhr in einem Hotel an der Verler Straße ein Streit zwischen zwei Gästen eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 31 jähriger Mann aus Rumänien auf den 32-Jährigen eingestochen. Mit welchem Werkzeug der Stich ausgeführt wurde, wird nicht angegeben.

Der 31-jährige tatverdächtige Rumäne wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten von den alarmierten Beamten ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.