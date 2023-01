Männer-Gruppe randaliert im Gütersloher Bahnhof

Sechs Gütersloher im Alter zwischen 23 und 38 Jahren wurden an Neujahr in Gewahrsam genommen.

Gütersloh (gl) - In der Silvesternacht ist es in Gütersloh zu Angriffem auf Polizisten gekommen. So fiel am Neujahrsmorgen um 8.20 Uhr eine Gruppe von 20 bis 30 Männern Gütersloher Hauptbahnhof negativ auf. Einige Männer störten und belästigten Kunden und Mitarbeiter in dem Lebensmittelmarkt im Bahnhof, woraufhin die Angestellten die Polizei benachrichtigten. „Die Beamten erteilten Platzverweise, denen der Großteil der Gruppe auch nachkam“, sagt Marc Kohnert, Sprecher der Kreispolizei Gütersloh.

Vier Störenfriede allerdings weigerten sich und beleidigten die Polizisten mehrfach und massiv. Als die Beamten die Männer in Gewahrsam nahmen, warf jemand aus der Gruppe eine volle Bierdose in Richtung der Polizisten, verfehlte diese aber. Sechs Gütersloher im Alter zwischen 23 und 38 Jahren wurden in Gewahrsam genommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Der eine Polizist blieb einsatzfähig, der andere musste seinen Dienst beenden. Gegen die sechs Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

48-Jährige schlägt Polizistin in Bauch

Um 2.15 Uhr in der Silvesternacht legte sich eine alkoholisierte 48-Jährige auf der Kreuzung Verler Straße/Stadtring Sundern in Gütersloh auf die Straße. Nachdem die Beamten die Personalien festgestellt hatten, eskalierte die Situation, als die Frau mit einem Taxi nach Hause fahren sollte. Die Frau schlug einer Polizistin in den Bauch und verletzte sie leicht. Die 48-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Bei einer Schlägerei an der Einmündung Ernst-Buschmann-Straße/Strengerstraße in Gütersloh wurde am 31. Dezember um 13.30 Uhr ein 41-Jähriger verletzt. Als die Polizei eintraf, reagierte der Mann aggressiv und warf mit Gegenständen um sich. Nach der Behandlung im Krankenhaus drohte die Lage zu eskalieren. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 41-Jährige, bei dem Drogen gefunden wurden, in Gewahrsam genommen. Die Polizei, 05241/8690, sucht Zeugen.