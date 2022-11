Männer verletzen sich bei Streit gegenseitig

Zwei Verletzte, das ist die Bilanz eines Streits zweier Männer am Sonntag am Gütersloher Rathaus.

Gütersloh (gl) - Zwei junge Männer sind am Sonntagabend bei einem Streit am Konrad-Adenauer-Platz verletzt worden. Zum Hergang gibt es unterschiedliche Aussagen. Daher sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 22.40 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und ein 17-Jährigen, beide aus Gütersloh, in Streit. Der 17-Jährige gab später an, mit einem Schlagstock verletzt worden zu sein. Der 20-Jährige wies Schnittverletzungen auf. Beide wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Bei beiden bestand laut Polizei der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Deshalb wurden Blutproben entnommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.