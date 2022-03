Mark Forster kommt in die Haller OWL-Arena

Er ist einer der größten Musiker Deutschlands. Anfang kommenden Jahres kommt Mark Forster nach Halle in die OWL-Arena.

Den Auftakt seiner Hallentour 2023 bestreitet der Singer-Songwriter Mark Forster in Halle. Tickets gibt es ab sofort.

Halle (gl) - Mit mehr als 50 fast ausnahmslos ausverkauften Shows sei 2019 ein grandioses Konzertjahr für Mark Forster und seine Fans gewesen, heißt es in einer Mitteilung der OWL-Arena. Am 12. Februar 2023 kommt der Musiker und „The Voice“-Juror nach Halle. Tickets gibt es ab sofort.

Fünftes Studioalbum steht im Mittelpunkt

7500 Plätze stehen zur Verfügung. Nach einer Corona-Zwangspause sei Forster seit dem Frühjahr wieder live unterwegs, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit wolle er an den Erfolg seiner „Liebe“-Tour 2019 anknüpfen.

Im kommenden Jahr starte seine Hallentour. Was ursprünglich als Fortsetzung der „Liebe“-Tour geplant gewesen sei, rücke nun auch das neueste Werk des Musikers ins Rampenlicht: Forsters aktuelles Studioalbum heißt „Musketiere“.

Eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben in zwölf Kapiteln

Ausgezeichnet durch sehr persönliche Songs und einen ungewohnt privaten Einblick in sein Leben sei sein fünftes Studioalbum eine wahrhaftige Geschichte. Dabei bleibe Forster seiner musikalischen Vielfalt treu und schreibe in zwölf Kapiteln eine Liebeserklärung an die Musik und das Leben.

Die Singles „Übermorgen“, „Bist du okay“ zusammen mit Vize und „Drei Uhr nachts“ mit Lea des aktuellen Longplayers hätten sich allesamt über mehrere Wochen in den deutschen Single-Charts gehalten. Tickets gibt es ab 62,30 Euro (ermäßigt 48,40 Euro).

Hier gibt es Tickets

Sie sind erhältlich über die Tickethotline 05201/8180, im Internet sowie bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Wer das Ticketcenter der OWL-Arena direkt erreichen möchte, hat dazu die Möglichkeit per E-Mail an karten@owl-arena.de sowie vor Ort: Gausekampweg 2 in Halle.