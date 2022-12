Markus Dohle legt Amt nieder und verlässt Vorstand von Bertelsmann

Gütersloh/New York (gl) - Markus Dohle (54) legt auf eigenen Wunsch sein Amt als Geschäftsführer von Penguin Random House zum Jahresende 2022 nieder und verlässt zum gleichen Zeitpunkt den Vorstand von Bertelsmann. Das teilt der Gütersloher Medienkonzern am Freitagmittag mit. Der Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens habe Dohles Wunsch entsprochen. Die Trennung erfolge „in bestem Einvernehmen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Hintergrund ist geplatzte Fusion

Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: „Wir bedauern die Entscheidung von Markus Dohle, Bertelsmann und Penguin Random House zu verlassen. Er hat Penguin Random House nachhaltig auf Wachstum und Profitabilität ausgerichtet. Unter seiner Führung hat sich der Umsatz unserer Buchsparte mehr als verdoppelt und das Ergebnis verfünffacht. Dass die globale Buchverlagsgruppe heute so stark dasteht, ist zu wesentlichen Teilen das Verdienst von Markus Dohle.“ Im Namen von Aufsichtsrat und Unternehmen bedankt sich Mohn für seine Arbeit im Vorstand des Konzerns.

Sein Ausscheiden begründet Dohle mit der jüngsten kartellrechtlichen Entscheidung in den USA gegen den Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon & Schuster. „Ich habe mich nach fast 15 Jahren im Vorstand von Bertelsmann und an der Spitze unseres globalen Verlagsgeschäftes entschieden, das nächste Kapitel von Penguin Random House an eine neue Führung zu übergeben.“ Der scheidende Geschäftsführer bedankt sich in der Mitteilung für das langjährige Vertrauen und die Unterstützung bei seiner Entscheidung.

Mohn Media-Chef in Gütersloh

Markus Dohle war zum 1. Juli 2013 mit der Gründung der Verlagsgruppe Penguin Random House zu deren erstem Chef ernannt worden. Bereits 2008 hatte er dieses Amt bei Random House übernommen und war in den Bertelsmann-Vorstand eingezogen, dem er seitdem angehört. Zwei Jahre zuvor war er in den Vorstand der zu Bertelsmann gehörenden Arvato AG mit Verantwortung für die Druckgeschäfte berufen worden.

Von 2002 bis 2006 war Markus Dohle Vorsitzender der Geschäftsführung der Mohn-Media-Gruppe mit Sitz in Gütersloh. Zu seinen früheren Führungspositionen bei Bertelsmann zählt die Leitung der Vereinigten Verlagsauslieferung, die er zwischen 1998 und 2002 zum Marktführer in der deutschen Buchdistribution ausbaute.

Nihar Malaviya wird Dohles Nachfolger

Interims-Nachfolger Dohles an der Spitze der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House mit Sitz in New York wird Nihar Malaviya, President & Chief Operating Officer von Penguin Random House U.S. Malaviya berichtet künftig an Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe und wird in das Group Management Committee von Bertelsmann (GMC) berufen, teilt die Verlagsgruppe mit. Das Gremium berät und unterstützt den Vorstand in Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung.