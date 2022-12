Markus Dohle tritt als CEO von Penguin Random House zurück

Markus Dohle legt auf eigenen Wunsch sein Amt als CEO von Penguin Random House zum Jahresende 2022 nieder und verlässt zum gleichen Zeitpunkt den Vorstand von Bertelsmann in bestem Einvernehmen. Das hat das Gütersloher Medienunternehmen am Freitag mitgeteilt.

Zu den näheren Umständen äußerte sich das Unternehmen nicht. Ende November musste die Gütersloher Konzerntochter Penguin Random House noch einen herben Rückschlag hinnehmen: Die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster war endgültig geplatzt.

Interimistischer Nachfolger von Markus Dohle an der Spitze der Verlagsgruppe mit Sitz in New York wird Nihar Malaviya von Penguin Random House in den USA. „Malaviya berichtet künftig an Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und wird in das Group Management Committee von Bertelsmann (GMC) berufen“, teilt Bertelsmann mit.

Das Gremium berate und unterstütze den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und - entwicklung. Ihm sollen nach der Berufung Malaviyas 20 Top-Führungskräfte acht verschiedener Nationalitäten angehören.

Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: „Wir bedauern die Entscheidung von Markus Dohle, Bertelsmann und Penguin Random House zu verlassen. Unter seiner Führung hat sich der Umsatz unserer Buchsparte mehr als verdoppelt und das Ergebnis verfünffacht. Dass die globale Buchverlagsgruppe heute so stark dasteht, ist zu wesentlichen Teilen das Verdienst von Markus Dohle.“

Nihar Malaviya wurde zum zum Interims-CEO von Penguin Random House ernannt. Foto: Bertelsmann

„Nach fast 15 Jahren im Vorstand von Bertelsmann und an der Spitze unseres globalen Verlagsgeschäftes habe ich mich entschieden, das nächste Kapitel von Penguin Random House an eine neue Führung zu übergeben“, sagt Markus Dohle, der fast 30 Jahre bei Bertelsmann tätig war. Der 54-Jährige sagt, er freue sich darauf, Bertelsmann auch weiterhin beratend zur Verfügung zu stehen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: „Wir haben im Vorstand zusammen mit Markus Dohle in den vergangenen Jahren Bertelsmann vorangebracht – insbesondere mit der erfolgreichen Zusammenführung von Penguin und Random House.“ Dohle habe zahlreiche Autorinnen und Autoren gewonnen und an das Verlagsunternehmen gebunden.