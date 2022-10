Messerstecherei in Gütersloher Hotel

In einem Hotel in Gütersloh ist ein Streit zwischen zwei Gästen so sehr eskaliert, dass sie mit einem Messer aufeinander losgegangen sind. Das Opfer, ein 32-jähriger Mann, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zu der Auseinandersetzung in dem Hotelbetrieb an der Verler Straße kam es am frühen Samstagmorgen gegen 0.25 Uhr. Der Streit zwischen zwei Gästen, 31 und 32 Jahre alt, eskalierte so sehr, dass die Polizei hinzugerufen werden musste.

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie den 32-jährigen Mann aus Emsdetten, der eine Stichverletzung aufwies. Tatverdächtig ist ein 31-jähriger Rumäne. Er wurde festgenommen. Im Polizeigewahrsam wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen.

Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.