Mestemacher investiert zehn Millionen Euro

Köln/Gütersloh

Der Gütersloher Großbäcker Mestemacher („Pumpernickel“) hat am Mittwoch ein positives Fazit seiner Teilnahme auf der Ernährungsmesse Anuga in Köln gezogen. Zugleich kündigte das Familienunternehmen Investitionen von zehn Millionen Euro in Erweiterung und Leistungssteigerung der Brot- und Backtechnologie sowie Qualitätsverbesserung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit an. Details sollen Ende des Jahres bekannt gegeben werden.

Von Paul Edgar Fels