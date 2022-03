Miele trotzt Corona und liefert starke Umsatzzahlen

Der Haus- und Gewerbegerätehersteller Miele aus Gütersloh hat der Corona-Krise getrotzt. Am Mittwoch legte das Unternehmen seine Zahlen vor.

Gütersloh (gl) - Wie Miele mitteilte, habe man seinen Umsatz um 7,5 Prozent auf insgesamt 4,84 Milliarden Euro steigern können im Geschäftsjahr 2021. In Deutschland machte das Unternehmen einen Umsatz von 1,39 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gegenläufige Entwicklungen

Das Geschäft der Miele-Gruppe wurde nach Unternehmensangaben im abgelaufenen Jahr von starken gegenläufigen Entwicklungen geprägt: „Einerseits sorgte (und sorgt) die vielfach beschriebene historische Sonderkonjunktur aufgrund von Corona für kräftigen Rückenwind. Andererseits spürt auch Miele die Störungen in den weltweiten Lieferketten, insbesondere bei den Halbleitern“, heißt es aus Gütersloh. Dennoch seien 2021 in Summe mehr Geräte produziert und verkauft worden als jemals zuvor in der 123-jährigen Firmen-Geschichte.

Auch der Start ins Jahr 2022 ist verheißungsvoll für Miele: „Der Auftragsbestand zum Start ins neue Jahr ist ebenfalls so hoch wie nie.“ Um die teils deutlich verlängerten Lieferzeiten wieder zu verkürzen, produziere man in allen Werken mit größtmöglicher Auslastung.

Getrübt werden die Aussichten jedoch durch den Krieg in der Ukraine. Die Perspektiven für den weiteren Verlauf des Jahres seien gegenüber 2021 durch die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges geprägt. Unter anderem hat Miele den Verkauf von Geräten nach Russland eingestellt. „Ausgenommen bleiben Produkte für die medizinische Versorgung, soweit diese nicht auch von Sanktionen erfasst sind.“