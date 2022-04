Mit der Gondel durch die Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (sib) - Zwei Jahre lang musste Gütersloh pandemiebedingt ohne Langenachtderkunst auskommen. Ohne Nacht, in der Galerien, Museen, Kirchen, Schulen und Co. Tür und Tor öffnen. Im vergangenen Jahr hatten die Kulturschaffenden 18 Postkarten gestaltet, die über den Ausfall hinwegtrösten sollten. Jetzt locken sie wieder in Präsenz.

Kulturdezernent nennt das Projekt ein „Meisterstück“

Mit 37 Stationen sind so viele beteiligt wie nie zuvor. Ein „Meisterstück“ nennt Kulturdezernent Andreas Kimpel die Arbeit von Tim Burrows (Fachbereich Kultur), bei dem die Organisationsfäden zusammenlaufen.

Nicht nur, weil er es geschafft habe, so viele Kulturschaffende und ihre Wünsche unter einen Hut zu bringen. Sondern auch, weil er die 21. Ausgabe auf den 21. Mai terminieren konnte.

Niedrigschwelliger kann Kunst kaum sein

An diesem Tag haben 37 Stationen im Stadtgebiet von 19 bis 24 Uhr geöffnet. Niedrigschwelliger könne man Kunst kaum an die Gütersloher bringen, urteilte Kimpel. Ein hohes Gut übrigens, ohne das die Dalkestadt in seinen Augen „um ein Deutliches ärmer wäre“.

Mit einem inneren Händereiben kündigte Kimpel an, den Vertretern der Partnerstädte auf der ersten C-City-Konferenz vom 12. bis zum 15. Mai die liebevoll gestalteten Flyer in die Hände zu drücken. Ganz nach dem Motto: Da, schaut her, all das hat Gütersloh zu bieten!

Detailfotos aus den letzten Winkeln und Ecken der Dalkestadt

Und was hat Gütersloh zu bieten? Zum einen soll die Dalkestadt einen eigenen Canal Grande bekommen. Mit Vier-Meter-Gondeln mitsamt singenden venezianischen Gondolieri können sich Spaziergänger mit schmerzenden Füßen durch die Berliner Straße kutschieren lassen.

Eröffnet wird der Abend um 18.30 Uhr mit einer Tanzgruppe sowie Musik von DJ Noel Holler. Auf die Spuren der Industriefotografen Bernd und Hilla Becher begibt sich Siegmund Bergemann in den Räumen der Bürgerstiftung, Am Alten Kirchplatz 12. Unter dem Titel „Die Schönheit des Banalen“ zeigt er dort Detailfotos – überwiegend in Schwarz-Weiß – aus den hintersten Ecken und Winkeln der Dalkestadt.

Origami-Kraniche bilden eine Allee des Friedens

Beim Kunstprojekt „Tausendfalter“ von Frieda Amhoff ist der Name Programm. Tausend Origami-Kraniche sollen dort in den Händen fleißiger Besucher stehen. Das Ganze ist als Friedensprojekt angelegt – künftig sollen die papiernen Tiere eine Allee des Friedens in Marienfeld bilden.

Mit dem Januskopf der Digitalisierung beschäftigt sich die Ausstellung „Der digitalisierte Mensch“ im Evangelisch Stiftischen Gymnasium. Acht Künstlerinnen und Künstler, zwölf Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich darin mit dem Preis moderner Technik: mit ständiger Erreichbarkeit, totaler Kontrolle, Cybermobbing und Fake News etwa. Mit dabei sind Werke der Künstlerin Irene Müller.

Diese Projekte sind außerdem geplant

Es gibt noch so viel mehr Angebote, mit denen die 21. Langenachtderkunst Flaneure in die Dalkestadt lockt: Modeschauen in der Galerie Serpil Neuhaus, ein Musikstück aus Wassergeräuschen am Kundenzentrum der Stadtwerke, eine experimentelle Multimedia-Performance beim Kultursekretariat OWL, mehr oder weniger tragbare Varianten von Flip-Flops im Eiscafé Pink Pinguin, eine Jazz-Night mit Auftritten dreier Bands im Wasserturm am Hans-Werner-Henzeplatz unter anderem.

Zu viele spannende Projekte, um sie an dieser Stelle allesamt ausführlich zu beschreiben und zu bebildern. Die gute Nachricht: Ausführliche Informationen zu den einzelnen Stationen mitsamt Bildmaterial hat der Fachbereich Kultur im Internet zusammengestellt.