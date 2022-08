Mit etwas Hilfe in den Gütersloher Friseursalon

Kreis Gütersloh (gl) - Nicht immer ist jungen Menschen klar, was sie werden wollen. Außer der Berufsberatung bietet die Agentur für Arbeit noch weitergehende Möglichkeiten der Unterstützung an. Auch bei Schwierigkeiten in der Bewerbungsphase oder während der Ausbildung kann sie helfen. So wie bei Hussam Hamo.

2015 ist der heute 26-Jährige aus dem Irak nach Deutschland gekommen und erreichte nach Angaben der Arbeitsagentur schließlich Papenburg. Zunächst habe Hamo dort mehrere Deutschkurse erfolgreich absolviert und schließlich seinen Hauptschulabschluss gemacht. Im Anschluss habe er in einer Werft gearbeitet. Doch dann habe es ihn im Herbst 2020 zu seiner Familie in den Kreis Gütersloh gezogen.

„Das passt“

„So kamen wir in Kontakt“, berichtet Matthias Kornfeld, Berufsberater der Agentur für Arbeit Gütersloh, in einer Mitteilung. Ab Januar 2021 habe Hussam Hamo dank einer sogenannten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme zunächst unterschiedliche Berufe kennenlernen können. „Ich war zum Beispiel bei einem Tischler“, berichtet Hamo. Doch das sei nicht das Richtige für ihn gewesen. Gefallen habe ihm dagegen der Friseurberuf.

Auch das Schreiben von Bewerbungen gehörte zur Unterstützung. Eine von diesen ging beim Haarteam ein – und nach zwei weiteren Probetagen im Salon habe festgestanden: Das passt.

„Tatsächlich war es für uns ein Glücksfall“, sagt Patrick Seidel, Geschäftsführer vom Haarteam mit sechs Läden im Kreis Gütersloh. Von den sechs Ausbildungsplätzen sei genau noch einer frei gewesen. Zudem habe Hamos Persönlichkeit überzeugt: „Seine Leistung bei uns stimmte von Anfang an, und er hat sich schnell ins Team integriert. Zudem kam er mit seiner charmanten Art bei den Kunden gut an. Er bekommt wirklich sehr gutes Feedback“, berichtet Seidel.

Praktische Arbeit im Fokus

„Das fühlt sich super an“, sagt Hamo mit einem Lächeln. Und dass er dort richtig ist, merkt man. Das könnte auch daran liegen, dass bei Haarteam die praktische Arbeit besonders im Fokus steht. „Bei uns arbeiten die Auszubildenden bereits im ersten Lehrjahr mit, lernen den Umgang mit den Haaren und den Menschen darunter“, so Seidel. Und das liegt Hussam Hamo.

„Obwohl ich gerade erst ins zweite Lehrjahr komme, mache ich bereits Strähnen oder Farbe – eigentlich alles außer schneiden“, berichtet der gebürtige Iraker. „Das kommt aber jetzt auch“, ergänzt der Chef.

Bei den ersten Zwischenzeugnissen nach sechs Monaten wurde deutlich, dass Hussam Hamo noch etwas Unterstützung benötigt. Diese erhielt er erneut durch die Arbeitsagentur. Das Programm heißt Assistierte Ausbildung. „Hiermit können wir individuell zugeschnittenen Nachhilfe oder andere Unterstüt-zung bei zertifizierten Bildungsträgern finanzieren. Sogar eine sozialpädagogische Begleitung während der Ausbildung wäre möglich“, erklärt Berufsberater Kornfeld.

Hilfe beim Online-Unterrricht

Mit dem Programm will die Arbeitsagentur schulisch schwächeren Jugendlichen, die aber sonst großes Talent für den jeweiligen Ausbildungsberuf haben, helfen, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen – eben wie Hussam Hamo. Besonders der Online-Unterricht in Coronazeit habe ihm gar nicht gelegen. Deshalb erhalte er nun eine regelmäßige Wiederholung des durchgenommenen Lernstoffes und zusätzlichen Deutschunterricht.

„Die Weiterentwicklung der eigenen Sprachkompetenzen bringt Sicherheit“, findet Chef Patrick Seidel. Deshalb empfindet er die Unterstützung der Arbeitsagentur für seinen Auszubildenden auch als sehr hilfreich: „Die Arbeitsagentur ist für uns ein Ermöglicher“, so Seidel, denn vielleicht wäre sonst Hussam Hamo niemals in seinem Friseursalon gelandet.

Auch dieses Jahr sind noch Ausbildungsplätze beim Haarteam frei und Patrick Seidel ermuntert alle, die noch suchen, sich zu bewerben –auch mit vielleicht nicht ganz so guten Noten oder einem Unterstützungsbedarf. Denn schließlich steht auch anderen die assistierte Ausbildung der Arbeitsagentur offen.

Jugendliche können dazu bei der Berufsberatung unter 0800/4555500 oder [email protected] einen Termin vereinbaren. Unternehmen wenden sich unter 0800/4555520 an den Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur.