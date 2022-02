Moderne Skateanlage für Gütersloh auf der Wunschliste

Eine moderne Skateanlage fehlt in Gütersloh: Das ist die Meinung von David Szymura. Für den Verein Skate OWL hat er einen Antrag an den Hauptausschuss gestellt, der am 14. Februar zusammenkommt. Darin wünscht er sich, dass die Verwaltung nach einer geeigneten Fläche für einen Skatepark sucht, um die veraltete Anlage nahe dem Bauteil 5 zu ersetzen.