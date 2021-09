Mohn Media baut 470 Jobs ab

Bertelsmanns Drucksparte leidet unter Corona-Krise: Stammhaus in Gütersloh und Buchbinderei Probind in Harsewinkel-Marienfeld betroffen

Gütersloh (WB). Die Drucksparte des Medienkonzerns Bertelsmann bekommt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie immer mehr zu spüren. Am Dienstag teilte der Konzern in Gütersloh mit, dass bei der Großdruckerei Mohn Media „innerhalb der nächsten Jahre“ 470 der fast 2000 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Betroffen sei das Stammhaus in Gütersloh und die Buchbinderei Probind in Harsewinkel-Marienfeld.

Paul Edgar Fels