Moldauer muss nach Unfall in Gütersloh in Gewahrsam

Am Donnerstagabend ist es in Gütersloh zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Der Verursacher musste in Polizeigewahrsam.

Am Donnerstag hat es in Gütersloh einen Unfall mit drei Verletzten gegeben. Der Verursacher war nach Angaben der Polizei stark angetrunken.

Gütersloh (ei) - Muss ein 34-Jähriger Moldauer nach einem Verkehrsunfall ins Gefängnis, weil er einen Unfall mit drei Verletzten verursacht hat? Der Mann war mit einem Lexus mit Osnabrücker Kennzeichen auf der Sundernstraße in Gütersloh stadteinwärts unterwegs, als er links in den Stadtring abbiegen wollte und einem entgegenkommenden BMW die Vorfahrt nahm.

Durfte Fahrer überhaupt Wagen steuern?

Bei einem Alkoholtest verstärkte sich der Verdacht der Polizeibeamten, dass der Mann stark angetrunken ist. Mit knapp zwei Promille lag er deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Im Krankenhaus wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und sein moldauischer Führerschein sichergestellt. Ob der 34-Jährige damit überhaupt ein Fahrzeug in Deutschland führen durfte, müssen weitere Ermittlungen der Polizei ergeben, so ein Beamter an der Unfallstelle.

Nach Rücksprache mit der Justiz soll für den Mann nun das sogenannte beschleunigte Verfahren angewendet werden. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er nach der Blutprobe zunächst in Polizeigewahrsam genommen.

Mutter muss im Krankenhaus bleiben

„Wir sind zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden“, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Köhler. Eingeklemmt war aber glücklicherweise niemand, neben der Feuerwehr waren auch zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Unfallstelle entsandt worden.

Neben dem 49-Jährigen BMW-Fahrer wurden auch seine 45-Jährige Beifahrerin sowie die gemeinsame Tochter (17) auf der Rückbank verletzt. Während Vater und Tochter nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnten, musste die Mutter stationär aufgenommen werden. Der Moldauer blieb unverletzt, seine Mitfahrer flüchteten nach dem Unfall.

Der Kreuzungsbereich wurde für rund 90 Minuten voll gesperrt. Die beiden Pkw wurden von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 11.500 Euro geschätzt.