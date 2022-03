Motorradfahrer bei Unfall in Avenwedde verletzt

Ein junger Motorradfahrer (19) ist am Freitagnachmittag im Gütersloher Nordosten verunglückt. Ein Notarzt musste kommen.

Mit dieser Maschine der Marke KTM ist der junge Mann am Freitagnachmittag auf den VW Fox aufgefahren. Im Bereich der Kreuzung Avenwedder Straße/Osnabrücker Landstraße kommt es zum Stau.

Gütersloh (ei) - Verkehrsstau nach Auffahrunfall: Nachdem ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf einen bremsenden VW Fox aufgefahren war, musste die Avenwedder Straße stadteinwärts gesperrt werden.

Kradfahrer fährt auf Kleinwagen auf

Drei Streifenwagen-Besatzungen hatten an der Kreuzung mit der Osnabrücker Landstraße in Güterslohs Nordosten alle Hände voll zu tun, den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu regeln.

Drei Streifenwagen sind am Freitagnachmittag vor Ort. Auch ein Notarzt wird gerufen.Zum Hergang: Nach Polizeiangaben hatten der VW-Fahrer sowie der Motorradfahrer zunächst an der Ampel halten müssen, als sie aus Richtung Amt Avenwedde in Richtung Stadtzentrum unterwegs waren.

Kurz hinter der Kreuzung musste der 44-Jährige Autofahrer aus Bielefeld verkehrsbedingt bremsen, der 19-Jährige Gütersloher fuhr mit seinem Kraftrad auf. Er wurde auf die Heckklappe des Kleinwagens geschleudert und fiel anschließend zu Boden.

Polizist kommt zufällig vorbei

Ein Diensthundeführer der Polizei kam wenige Augenblicke nach dem Unfall zufällig an der Kreuzung vorbei, er sicherte die Unfallstelle ab und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich behandelt und kam anschließend ins Krankenhaus.