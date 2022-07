Motorradfahrer bei Unfall in Gütersloh verletzt

Gütersloh (ei) - Bei der Kollision mit einem Auto sind ein 66-jähriger Motorradfahrer und seine 59-jährige Mitfahrerin am Samstag auf der Pfälzer Straße verletzt worden. Der 55-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen. Trotz einer Vollbremsung schaffte es der Zweiradfahrer nicht mehr, den Zusammenstoß zu vermeiden. Seine Yamaha prallte in die Front des silberfarbenen Mazda 3 und wurde durch die Wucht des Zusammenpralls völlig zerstört. Auch an dem Mazda entstand erheblicher Schaden.

Nach Angaben der Polizeibeamten an der Unfallstelle waren der Yamaha-Fahrer und seine Mitfahrerin (59) gegen 18 Uhr aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Carl-Miele-Straße unterwegs, als der Autofahrer auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen wollte. Die Besatzungen zweier Rettungswagen sowie des Notarzteinsatzfahrzeuges versorgten die beiden Verletzten. Der Autofahrer blieb körperlich unversehrt. Die Besatzungen zweier Streifenwagen sperrten die Pfälzer Straße für rund eine Stunde und sicherten die Spuren an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.